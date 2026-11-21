En el marco de la Semana Internacional de Concientización sobre el Fraude (Fraud Awareness Week), Banco Unión S.A. fortalece su estrategia institucional de prevención, identificación y gestión del riesgo de fraude, mediante acciones orientadas a consolidar una cultura de integridad, transparencia y seguridad financiera, tanto en el ámbito interno como externo.

A través de la Gerencia Nacional de Cumplimiento, la entidad viene desarrollando una estrategia integral que contempla el fortalecimiento de sus metodologías de evaluación de riesgos, la incorporación progresiva de herramientas de inteligencia de datos y analítica avanzada, el monitoreo de operaciones, la capacitación de sus funcionarios y la coordinación entre las diferentes áreas del Banco.

Uno de los principales desafíos institucionales es evolucionar hacia un modelo de prevención que permita anticiparse a posibles situaciones de fraude, aprovechando el potencial de la inteligencia de datos, la analítica avanzada y monitoreo de operaciones para identificar los patrones de comportamiento, tendencias y señales tempranas de riesgo. Este enfoque busca fortalecer la capacidad de detección, análisis y respuesta oportuna, contribuyendo a una gestión más dinámica, eficiente y anticipativa del fraude, así como la protección de los recursos de los clientes, el patrimonio institucional y la reputación del Banco.

Esta evolución representa un avance en la gestión institucional del fraude, al complementar los mecanismos tradicionales de control, con herramientas de análisis que permitan transformar los datos en información útil para la toma de decisiones, fortalecer la identificación de riesgos y mejorara continuamente la efectividad de las medidas preventivas.

En el ámbito interno, durante la gestión 2026 se impulsaron actividades de capacitación dirigidas a funcionarios de las nueve regionales, mediante modalidades presenciales y virtuales. Asimismo, se incorporaron contenidos de prevención del fraude en los procesos de inducción para nuevos colaboradores y se promovieron iniciativas como la Red Nacional de Aliados Antifraude y el concurso institucional “Detectives Antifraude”, orientados a fortalecer la participación, el reconocimiento de señales de alerta y la responsabilidad compartida.

Estas acciones también contemplan la sensibilización sobre modalidades como la ingeniería social, la suplantación de identidad y el fraude digital, además de la importancia de proteger la información institucional y de los clientes, actuar con integridad y comunicar oportunamente cualquier situación sospechosa.

Como parte de la agenda de la Semana Internacional de Concientización sobre el Fraude, el lunes 16 de noviembre, Banco Unión desarrolló la conferencia magistral “Gobernanza corporativa y decisiones estratégicas frente al fraude: blindaje institucional, supervisión directiva y resiliencia organizacional”, a cargo de André Barrantes, CEO y fundador de SHOGUN Monitor, experto internacional en gobernanza, compliance y prevención del fraude.

El encuentro estuvo orientado a generar un espacio de reflexión para el Directorio y la Alta Gerencia sobre la importancia del liderazgo, la supervisión estratégica y la toma de decisiones frente a los riesgos de fraude, corrupción y soborno. Entre los principales ejes abordados destacaron la arquitectura de control, la responsabilidad de los órganos de dirección, la gestión de riesgos complejos y la resiliencia organizacional.

La jornada también contempló la presentación de la “Galería del Fraude”, una experiencia visual de sensibilización que reunió a seis representaciones gráficas generadas mediante herramientas de inteligencia artificial, ilustrando diferentes tipologías y situaciones relacionadas con el fraude y la corrupción, con el propósito de facilitar su comprensión y promover la reflexión sobre la importancia de prevenirlas.

Cabe destacar que Banco Unión S.A. participa en esta iniciativa internacional como aliado institucional de difusión de la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), sumándose a los esfuerzos de sensibilización y promoción de buenas prácticas para prevenir el fraude en las organizaciones.

En cuanto a la protección de los clientes y usuarios de servicios financieros, Banco Unión promueve la educación financiera y digital, haciendo énfasis en el reconocimiento de comunicaciones fraudulentas, enlaces falsos, intentos de suplantación de identidad y solicitudes engañosas de información personal o financiera.

Banco Unión recomienda no compartir contraseñas ni códigos de seguridad, evitar enlaces sospechosos, verificar las comunicaciones mediante canales oficiales y reportar operaciones inusuales, recordando que la prevención comienza por proteger la información personal y no dejarse llevar por engaños o solicitudes urgentes.

De esta manera, Banco Unión reafirma que la prevención del fraude constituye una responsabilidad compartida y un componente fundamental de su gestión institucional, que requiere liderazgo, controles efectivos, innovación tecnológica, inteligencia de datos y la participación activa de sus colaboradores y clientes, para fortalecer la confianza, la transparencia y la seguridad en los servicios financieros.

Su trayectoria criminal estuvo vinculada inicialmente con los hermanos Beltrán Leyva. Después de la ruptura entre esa organización y el Cártel de Sinaloa en 2008, consolidó su propia estructura, identificada también como Los Mazatlecos.

En febrero de 2025, el FBI lo incorporó a su lista de los diez fugitivos más buscados. Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que permitiera localizarlo y conseguir su arresto o condena.

El Gobierno estadounidense lo acusa de encabezar una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína, heroína, metanfetamina, fentanilo y marihuana.

Su detención ocurre en medio de la reconfiguración criminal de Sinaloa, donde, de acuerdo con el análisis de la periodista Anabel Hernández, el debilitamiento de Los Chapitos y La Mayiza habría favorecido la expansión territorial del grupo de Meza Flores, quien presuntamente fortaleció sus vínculos con Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.