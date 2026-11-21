Quienes reciben la Renta Dignidad cobrarán este mes un total de Bs 850 por tres beneficios, informó ayer viernes la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.

Según datos de la entidad, esos tres beneficios que suman Bs 850 son: Bs 350 por la Renta Dignidad de noviembre, Bs 350 por el Aguinaldo de Navidad y Bs 150 del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE).

“El programa PEPE ha sido un beneficio adicional y extraordinario durante los 12 meses de este 2026 que no afectará ni reducirá el pago de tu aguinaldo”, explicó a los beneficiarios de la Gestora Pública.

El monto beneficia a los adultos mayores que no perciben una jubilación.