El pago del Bono Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) II arrancará este lunes 23 de noviembre y los beneficiarios podrán cobrarlo de acuerdo con su fecha de nacimiento según cronograma, informó este sábado la Gestora Pública.

“¡El PEPE II ya tiene fecha de inicio de cobro! A partir del lunes 23 de noviembre de 2026, los beneficiarios podrán cobrar según el día de su nacimiento, de acuerdo con el cronograma establecido”, publicó la estatal en sus redes sociales.

De acuerdo con el reporte, para los adultos mayores beneficiarios de la Renta Dignidad que no reciben una renta, el cobro estará habilitado a partir de diciembre de 2026.

“¡Importante! Si no puedes cobrar el día que te corresponde, no pierdes el beneficio. Puedes hacerlo cualquier día posterior”, aclaró la Gestora.

Los beneficiarios podrán cobrar el bono a partir de las 07.00, según el horario de cada entidad financiera.

En septiembre de este año, el Gobierno nacional aprobó el Decreto Supremo 5713, que crea el Bono PEPE II el cual cancelará un acumulado de Bs 750 en pagos bimensuales de Bs 250 a sectores vulnerables de la población boliviana.

De acuerdo con esa normativa, el PEPE II consiste en una transferencia monetaria extraordinaria y temporal que será otorgada en un periodo de seis meses, conforme al cronograma aprobado en su reglamentación.

En su momento, la Gestora Pública informó que el Bono PEPE II proyecta llegar a más de 2,2 millones de beneficiarios con unos Bs 870 millones con tres pagos hasta abril de 2027.

Los sectores beneficiarios son:

a. Mujeres gestantes inscritas en el Bono Madre Niño – Niña «Juana Azurduy», entre el 1 de enero y 30 de junio de 2026, incluidas las madres gestantes menores de edad inscritas en las fechas señaladas a dicho bono, a través de un tutor debidamente acreditado.

b. Personas con discapacidad visual que reciben el Bono Anual de Indigencia al 31 de agosto de 2026, incluidos menores de edad, a través de un tutor.

c. Personas con discapacidad grave o muy grave registrados en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de las Personas con Discapacidad al 31 de agosto de 2026, incluidos menores de edad, mediante la madre, padre, tutor o el servidor público autorizado por el gobierno autónomo municipal.

d. Personas adultas mayores que reciben la Renta Universal de Vejez – Renta Dignidad que no perciban una pensión o renta de la Seguridad Social de Largo Plazo.

e. Padres o tutores de alumnos menores de edad de las unidades educativas fiscales y de convenio (fiscales) de los Subsistemas de Educación Regular y de Educación Alternativa y Especial, de acuerdo a reglamento, debiendo la entidad fuente de información encargarse de la consolidación por cada hogar, con datos de matriculación al 30 de junio de 2026.

f. Niñas, niños y adolescentes de centros de acogida, casas cunas y centros penitenciarios, cuyo pago se realizará por medio de la persona legalmente habilitada para el cobro, cuya nómina será remitida por el Ministerio de Salud y Deportes o Ministerio de Gobierno o gobierno autónomo departamental, según corresponda.