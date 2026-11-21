Más de un millón de litros de leche que no pudieron ser acopiados, más de 5.000 familias productoras afectadas, cerca de 2.000 toneladas de despachos pendientes y una reducción de 2.327 toneladas en la producción planificada para noviembre son algunas de las consecuencias del paro injustificado de labores iniciado por trabajadores sindicalizados de PIL Bolivia el pasado lunes 16 de noviembre, informó la empresa a través de una nota de prensa.

La medida, que paralizó las plantas de producción de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, además de varios centros de distribución, ha ocasionado un perjuicio que trasciende a la empresa y compromete a toda la cadena de valor de la industria lechera boliviana, incluyendo a productores, transportistas, comercializadores, clientes y consumidores.

De acuerdo con el balance de la compañía al cierre del miércoles 18 de noviembre, las 2.327 toneladas menos de lo previsto representan una pérdida equivalente al 9% de la producción planificada para este mes. A ello se suman los despachos pendientes y las dificultades ocasionadas a miles de actores económicos que dependen de la continuidad de las operaciones de PIL Bolivia.

Un conflicto desproporcionado frente a una situación puntual

PIL Bolivia considera que la paralización de actividades es una medida injustificada y desproporcionada, especialmente porque se origina en una decisión de reorganización operativa y administrativa que involucra únicamente a dos áreas de la planta de Warnes, en Santa Cruz: recolección de leche cruda y mantenimiento vehicular.

Ambas áreas comprenden 14 puestos de trabajo. De ese total, diez trabajadores ya aceptaron acogerse al paquete extraordinario de beneficios ofrecido por la empresa, que supera lo establecido por la legislación laboral vigente. Actualmente, sólo cuatro trabajadores no han aceptado las alternativas propuestas.

Por tanto, no existe un escenario de despidos masivos, como se ha pretendido hacer creer, sino una situación específica que la empresa ha explicado oportunamente y para la cual ha planteado alternativas concretas.

La compañía considera que las diferencias relacionadas con estos cuatro casos no pueden justificar la paralización de toda una operación productiva ni ocasionar semejante perjuicio a miles de familias y unidades económicas que forman parte de la cadena láctea nacional.

Cinco reuniones y voluntad permanente de diálogo

Desde el inicio de esta situación, PIL Bolivia ha mantenido una actitud abierta al diálogo y ha buscado una solución responsable. La empresa explicó los fundamentos operativos y administrativos de su decisión en cinco reuniones con la dirigencia sindical, realizadas el 28 de octubre y los días 5, 11, 12 y 18 de noviembre. Esta última reunión se prolongó durante más de seis horas, sin alcanzar resultados debido a la intransigencia de los dirigentes sindicales.

La compañía reitera su disposición a encontrar soluciones a través de los canales institucionales y legales correspondientes, pero considera indispensable que las medidas de presión concluyan definitivamente.

Un llamado a preservar la cadena productiva

PIL Bolivia reconoce las dificultades del contexto económico y social que atraviesa el país, pero considera que estas circunstancias hacen todavía más importante proteger la actividad productiva y las fuentes de ingreso de miles de familias bolivianas.

Cabe recordar que, entre mayo y junio de este año, los 53 días de bloqueos registrados en el país impidieron el acopio de aproximadamente 7,5 millones de litros de leche y redujeron la capacidad de abastecimiento oportuno de la compañía al mercado, del 96% al 81%.

En ese contexto, la empresa hace un llamado a los dirigentes sindicales para que depongan su actitud intransigente, reflexionen sobre las consecuencias de sus medidas y levanten de manera definitiva el paro que actualmente se encuentra en cuarto intermedio. No basta con suspender temporalmente la medida: es necesario ponerle fin y garantizar que las operaciones puedan desarrollarse con normalidad y sin nuevas interrupciones.

Cada jornada de paralización representa leche que los productores no pueden entregar, ingresos que miles de familias dejan de percibir y productos que no llegan oportunamente a los consumidores.

La prioridad de PIL Bolivia es restablecer plenamente el acopio de leche, proteger la producción nacional y garantizar el abastecimiento de los mercados. La empresa ratifica su compromiso con sus trabajadores, los productores lecheros, sus clientes y los consumidores bolivianos, así como su voluntad de continuar buscando soluciones mediante el diálogo y el respeto a los procedimientos establecidos.