El Gobierno presentó este lunes una denuncia penal ante el Ministerio Público contra cinco personas, entre ellas el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly Flores, por presuntas irregularidades en la importación de petróleo crudo que no cumpliría con los estándares de calidad establecidos por la normativa boliviana.

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, informó que la denuncia alcanza a funcionarios y exfuncionarios de la estatal petrolera que participaron en el proceso de contratación y adquisición del producto, que fue importado desde Argentina hace aproximadamente cuatro meses.

"Las personas denunciadas son funcionarios de esta gestión (gubernamental). Algunos ya están fuera de (…) Yacimientos, pero han sido parte de esta gestión", manifestó Blanco.

El expresidente de YPFB y un gerente

El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública, Yamil García, confirmó que la denuncia fue formalizada ante la Fiscalía y precisó que entre los identificados se encuentran Yussef Akly Flores, expresidente ejecutivo de YPFB, y Carlos Alfredo Cuéllar Pinto, gerente de Productos Derivados e Industrializados de la estatal.

Asimismo, señaló que existen otras tres personas incluidas en la acción penal, cuyos nombres no fueron detallados durante la conferencia de prensa.

"Esta denuncia ha sido presentada en contra de los ciudadanos Carlos Alfredo Cuéllar Pinto, en su condición de gerente de Productos Derivados e Industrializados de YPFB, y contra el expresidente ejecutivo de YPFB, Yussef Akly Flores, y tres personas más", explicó García.

La autoridad aclaró que la lista de denunciados es preliminar y podría ampliarse conforme avancen las investigaciones y se identifiquen posibles responsabilidades en la cadena de contratación, importación y recepción del crudo.

García explicó que la denuncia surgió después de identificar observaciones en los parámetros de nitrógeno y mercurio del petróleo crudo importado.

Por su parte, Blanco indicó que, de acuerdo con los certificados de calidad de origen, el producto cumplía inicialmente con los requisitos establecidos. Sin embargo, una vez que ingresó a los tanques de almacenamiento ubicados en Arica, Chile, los análisis de las muestras evidenciaron diferencias respecto a los estándares exigidos.

Ante esta situación, el Ministerio de Hidrocarburos instruyó inmovilizar el producto mientras se realizan las evaluaciones técnicas correspondientes.

Auditoría de contratos y costos

El ministro de Hidrocarburos informó que YPFB deberá ejecutar una auditoría inmediata para establecer la trazabilidad del crudo, revisar los contratos suscritos y verificar los registros de recepción en los diferentes puntos de transferencia de custodia.

Asimismo, se solicitó un informe financiero para determinar los recursos comprometidos en la operación y establecer quién asumirá los costos derivados de las observaciones detectadas.

García explicó que la investigación no se limitará a los funcionarios inicialmente denunciados, sino que también abarcará a las empresas y otros actores que participaron en la provisión e importación.

El crudo no fue procesado

Blanco aseguró que el producto observado no llegó a ser procesado para la producción de gasolina o diésel ni fue distribuido al parque automotor nacional.

"Ni una gota de este crudo va a ser procesada mientras no cumpla los estándares de calidad que han sido determinados por la normativa legal vigente", afirmó.

Finalmente, el ministro sostuvo que el Gobierno no permitirá que posibles irregularidades en la administración de recursos públicos queden sin investigación.

"Aquí no habrá encubrimiento ni impunidad", advirtió.

La denuncia se encuentra en manos del Ministerio Público, que deberá determinar las responsabilidades de los involucrados conforme avance la investigación penal.