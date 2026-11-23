El Gobierno prevé que Petrobras inicie en breve las operaciones del proyecto exploratorio Domo Oso - X3, en Tarija, tras el fallo del Tribunal Agroambiental que establece que el pozo está fuera de la reserva de Tariquía. Por su parte los activistas que rechazan esos trabajos no descartan acudir a instancias internacionales para frenar el proyecto.

"El fallo ya salió, entonces ya Petrobras puede ingresar, está esperando una confirmación del Tribunal Agroambiental y eso debería salir mañana (por el martes 24) , y Petrobras debería iniciar sus operaciones conjuntamente con (YPFB) Chaco", afirmó el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco.

Añadió que el Gobierno tiene interés en que el pozo comience a funcionar a la brevedad para producir hidrocarburos. De acuerdo con “las charlas que yo mantuve con el presidente de Petrobras, acá en Bolivia, lo van a realizar a la brevedad posible”, dijo en conferencia de prensa.

Peros

Sin embargo, en entrevista con Erbol, el investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Jorge Campanini, advirtió que el conflicto no se limita a la ubicación del pozo, sino que involucra al bloque San Telmo Norte, que tiene un contrato por 40 años y contempla otros proyectos dentro de la reserva.

Recordó que dos pozos cuentan con licencias ambientales, pero sus actividades están suspendidas por razones ambientales.

Campanini también alertó sobre los posibles efectos en las fuentes de agua que alimentan al río Chiquiacá y abastecen a las comunidades que viven aguas abajo. Cuestionó que se presente el proyecto como una solución a la crisis energética, cuando un estudio de Petrobras de 2012 establecía un 18% de probabilidad de éxito para el bloque San Telmo.

Por su parte, el asambleísta departamental de Tarija y activista defensor de Tariquía, Francisco Romero, afirmó que el proyecto pone en riesgo a las comunidades que utilizan el agua para consumo, riego y ganadería. Indicó que 10 comunidades de Chiquiacá podrían verse directamente afectadas y cuestionó que no se haya realizado una consulta previa, libre e informada.

Otras instancias

Romero anunció que los comunarios realizarán reuniones para definir las medidas que asumirán y aseguró que acudir a instancias internacionales es una de las alternativas.

"Yo creo que es una de las mejores alternativas. Creo que se ha cumplido este paso a nivel nacional y nos da pie para salir a pedir justicia. Yo aseguro el 100% de que eso sí va a ser una de las medidas a tomar como comunidades", sostuvo en el programa Hagamos democracia, de Erbol, al mencionar mecanismos como el Acuerdo de Escazú y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).