El Banco Central de Bolivia (BCB) prevé que el país cierre este 2026 con una inflación del 9,2%, a “pesar de todos los conflictos internos y externos”, informó este martes su presidente, David Espinoza.

“Nuestra perspectiva y meta es que este año, a pesar de todos los conflictos internos y externos que hemos tenido, cerremos la cifra con un nivel de un dígito, nuestra proyección a diciembre es de 9,2%”, explicó la autoridad del ente emisor en conferencia de prensa.

Recordó que, a diciembre de 2025, la inflación del país alcanzó el 20,4%, pero a octubre del presente año, este indicador se redujo a 7,1%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Teniendo en cuenta que la perspectiva del ente emisor es cerrar el año con un 9,2% de inflación, el 2027 la proyección es cerrar con un nivel menor, por lo que su fin es “orientar todas sus actividades para lograr ese beneficio”, sostuvo.

“Todas las acciones por el Banco están orientadas a contribuir, a lograr este resultado”, subrayó Espinoza.

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con una reducción de la inflación en octubre de este año, Bolivia dejó de figurar entre las 10 economías con alza de precios del mundo.

La inflación se entiende como el incremento de los precios de los bienes y servicios de una economía en un período respecto a uno anterior; el fenómeno contrario, es decir, la disminución de los mismos precios, se denomina deflación. El Índice de Precios al Consumidor es el más conocido y el más utilizado para medir la inflación.