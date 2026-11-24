El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Eduardo Olivo, pidió al Gobierno abrogar el artículo del Decreto Supremo 5772 que habilita a las empresas públicas a contratar bienes y servicios mediante consultas de precios, en lugar de recurrir a licitaciones abiertas. Advirtió que el mecanismo puede generar riesgos en el manejo de los recursos públicos.

“Las empresas públicas deben comprar por licitación, con reglas claras y con las mismas oportunidades para todos nosotros. Nosotros apoyamos a las licitaciones, pero no las compras a dedo”, manifestó Olivo al cuestionar la disposición.

Medida cuestionada

El decreto, aprobado el 16 de noviembre, incorpora el artículo 83 Ter a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Este habilita a empresas públicas y entidades públicas productivas a realizar contrataciones mediante consultas de precios por montos superiores a Bs 50.000, sin establecer un límite máximo para estas operaciones.

Olivo observó que la norma no fija un número mínimo de proveedores ni plazos para la presentación de propuestas. También afirmó que el registro de las contrataciones en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) no garantiza por sí mismo la transparencia de los procesos.

Retorno al pasado

“Hoy con este nuevo decreto estamos volviendo al anterior esquema solamente que con otro nombre”, manifestó Olivo. Advirtió que la falta de competencia puede derivar en precios elevados, problemas de calidad y riesgos para los recursos públicos.

Por ello, pidió al ministro de Economía frenar la implementación del mecanismo y al presidente Rodrigo Paz abrogar el artículo observado. “Este decreto todavía no se ha aplicado, así que aún estamos a tiempo”, afirmó.

Otro tema de cuestionamiento

En otro tema, Olivo informó que la CNC impugnó ante el Ministerio de Economía la Resolución 41 de Impuestos Nacionales, emitida el 28 de octubre.

La organización empresarial pidió anularla porque considera que establece plazos demasiado cortos para presentar documentación y permite aplicar hasta tres multas por un mismo requerimiento.

Cuestionó que Impuestos Nacionales pueda calcular deudas mediante estimaciones cuando el contribuyente no entrega los documentos solicitados, sin que este tenga la posibilidad de conocer y cuestionar cómo se determinó el monto.

La CNC planteó elaborar una nueva normativa mediante mesas de trabajo con empresarios y emprendedores, que garantice plazos razonables y el derecho a la defensa.