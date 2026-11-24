La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) y el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) sostuvieron una reunión de trabajo para abordar la simplificación de los procedimientos tributarios, la seguridad jurídica del sector empresarial formalmente establecido y el desarrollo de mecanismos fiscales que incentiven la formalización y la creación de nuevas empresas en Bolivia, según la FEPC.

El encuentro contó con la participación del presidente ejecutivo a.i. del SIN, Jorge Leonardo Zogbi Nogales; el gerente general, Mario Albar Derpic Linares; el presidente de la FEPC, Juan Pablo Demeure Ramírez; el primer vicepresidente, Raúl Solares Rivero, y los equipos técnicos de ambas instituciones.

Durante la reunión se analizó la presión tributaria y administrativa que ha enfrentado el sector empresarial durante los últimos años y la necesidad de avanzar hacia un sistema tributario que genere condiciones de certidumbre, previsibilidad y seguridad jurídica para las empresas, considerando que la actividad económica del sector privado constituye una fuente de generación de ingresos fiscales y recursos para el desarrollo del país.

Se abordaron los alcances de las Resoluciones Normativas de Directorio (RND) N.º 102600000041 y N.º 102600000046, en el marco de los procesos de simplificación administrativa que desarrolla el SIN. El encuentro permitió analizar aspectos que requieren precisiones técnicas para su implementación, aclarar procedimientos e incorporar las consideraciones del sector empresarial en su aplicación.

La agenda de trabajo también contempló aspectos relacionados con el nuevo Código Tributario y la posibilidad de incorporar mecanismos fiscales que respondan a las distintas etapas del ciclo de vida empresarial. Entre las alternativas analizadas se consideró la implementación de un monotributo de carácter temporal durante los primeros periodos de operación de nuevas empresas, como instrumento para incentivar la formalización, facilitar la incorporación de nuevas unidades económicas al sistema tributario y ampliar progresivamente la base de contribuyentes.

Asimismo, se abordaron los procedimientos de fiscalización y la transición hacia un modelo de administración tributaria con enfoque de servicio al contribuyente, eficiencia administrativa y proporcionalidad, orientado a generar condiciones que favorezcan el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la sostenibilidad de la actividad empresarial.

La FEPC destacó la apertura institucional del Servicio de Impuestos Nacionales para trabajar de manera coordinada con el sector privado en los procesos de actualización y modernización del sistema tributario boliviano. Esta articulación permitirá incorporar criterios técnicos y operativos desde la realidad empresarial, considerando que la sostenibilidad de la recaudación fiscal está vinculada al crecimiento de la actividad económica, la inversión y la generación de nuevas empresas.

La reunión representa una primera etapa de un proceso de trabajo interinstitucional que tendrá continuidad durante los próximos meses, mediante el análisis de procedimientos, adecuaciones normativas y mecanismos que permitan consolidar un sistema tributario eficiente, promover la formalización empresarial y generar condiciones para el crecimiento económico de Bolivia.