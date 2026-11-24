Manufactura Boliviana S.A. (Manaco) exhortó este martes a los extrabajadores que ocupan su planta desde el 31 de octubre a desalojarla de manera pacífica e inmediata, y reiteró que cuenta con los recursos plenamente garantizados para pagar la totalidad de los beneficios de ley a los cerca de 600 trabajadores alcanzados por el cierre de sus operaciones.

La empresa considera que la ocupación constituye una apropiación indebida de propiedad privada, que vulnera su derecho a administrar y disponer de sus bienes, entorpece el proceso legal de cierre y pone en riesgo tanto la integridad de las personas como la seguridad industrial de las instalaciones.

“Pedimos a quienes permanecen dentro de la planta que salgan de forma pacífica, por su propia seguridad y porque esta ocupación solo retrasa un cierre que debe concluir conforme a la ley”, afirmó César Vargas, miembro del directorio de Manufactura Boliviana S.A.

Pagos en curso

De acuerdo con la compañía, 358 extrabajadores, el 65% de la planilla total, ya cobraron sus liquidaciones de manera íntegra y voluntaria. La empresa advierte que la retención de los activos perjudica únicamente a quienes todavía no han recibido sus beneficios.

“Los recursos están disponibles. Más de seis de cada diez extrabajadores ya recibieron el 100% de lo que les corresponde por ley. Cada día que se mantiene la toma es un día más de espera para quienes aún no han cobrado”, señaló Vargas.

Alertan desinformación

Manaco alertó que la dirigencia sindical está difundiendo narrativas falsas entre los extrabajadores, entre ellas la promesa de una supuesta reincorporación y la idea de que la planta y su maquinaria les serán entregadas como forma de pago de sus beneficios sociales.

“A muchos trabajadores se les ha dicho que volverán a sus puestos o que la planta pasará a sus manos. Eso no es cierto y no sucederá. Lo que sí es cierto es que la empresa ya cerró sus operaciones y que la liquidación de sus extrabajadores está garantizada y que pueden cobrarla”, aseguró Vargas.

Acciones legales

En estricto apego a la Constitución Política del Estado, la empresa se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que correspondan para establecer la responsabilidad civil y penal de quienes continúan con la ocupación, señaló el ejecutivo.

Asimismo, instó formalmente a las autoridades competentes, en particular a la Fiscalía General del Estado, a actuar con imparcialidad y a no obstaculizar el ejercicio de su derecho legal y constitucional de disponer de sus bienes. La compañía anunció que ratificará la denuncia las veces que sea necesario hasta que se restituya su derecho propietario.

Para Manufactura Boliviana, la empresa dueña de la marca Manaco, la inacción frente a una apropiación ilegal sienta un precedente negativo para todo el sector empresarial y para potenciales inversionistas, porque debilita la confianza en el Estado de derecho y compromete el desarrollo económico y la generación de empleo en el país.

“No pedimos un trato especial; pedimos que se cumpla la ley. Si se tolera la toma de una propiedad privada, el mensaje para quien quiera invertir y crear empleo en Bolivia es muy preocupante”, sostuvo Vargas.