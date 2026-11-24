PIL Bolivia informó que sus operaciones se han reanudado en sus tres plantas industriales, ubicadas en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, luego del paro de labores protagonizado por trabajadores sindicalizados durante la semana pasada.

La compañía destacó que el Ministerio de Trabajo declaró ilegal esta medida de presión en las tres ciudades, ratificando la improcedencia de una paralización que afectó el normal desarrollo de las actividades productivas y de distribución de la empresa.

Si bien la reanudación de operaciones constituye un paso importante hacia la normalización de las actividades, PIL Bolivia lamentó los perjuicios ocasionados por esta medida injustificada, que no afectó únicamente a la compañía, sino también a numerosas familias y unidades económicas que forman parte de la cadena de valor de la industria láctea.

PIL Bolivia puntualizó que ninguna diferencia o controversia laboral debería derivar en medidas que comprometan la continuidad de una operación industrial de esta magnitud ni perjudiquen a tantos actores económicos y sociales, más aún en un contexto económico que exige responsabilidad y compromiso de todos los sectores.

Un llamado a trabajar juntos

Con la reanudación de las operaciones en sus tres plantas, la prioridad de PIL Bolivia es recuperar a la brevedad la normalidad de sus actividades, restablecer plenamente el acopio de leche, atender los despachos pendientes y garantizar el abastecimiento de sus productos en los mercados del país.

La compañía reitera su disposición al diálogo y a resolver cualquier diferencia o controversia laboral a través de los canales institucionales y legales establecidos, con responsabilidad, respeto y buena voluntad.

PIL Bolivia agradece el compromiso de sus colaboradores, productores lecheros, transportistas, clientes y demás actores de su cadena de valor, y los convoca a sumar esfuerzos para superar esta coyuntura en torno al propósito de la empresa: Crecer juntos alimentando Bolivia.