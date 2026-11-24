La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) anunció la actualización del precio final regulado del diésel oíl. El incremento es de Bs 2,62 por litro, respecto al precio anterior de Bs 17,95, en el marco del Decreto Supremo 5716.

El precio del diésel oíl en Bolivia sube a Bs 20,57 por litro desde las 00:00 de este martes 24 de noviembre, informó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) mediante un comunicado difundido la noche del lunes.

La actualización representa un incremento de Bs 2,62 por litro, equivalente a aproximadamente 14,6% respecto al precio anterior, que estaba fijado en Bs 17,95.

Según la ANH, la modificación se realiza en cumplimiento del Decreto Supremo 5716 y la normativa conexa, con el objetivo de sincerar el precio regulado del combustible respecto a su paridad en el mercado.

La entidad explicó que el ajuste busca evitar diferencias críticas entre el costo de importación del diésel y su precio de comercialización en el mercado interno. Además, señaló que el mecanismo pretende reducir los incentivos al contrabando y contribuir a garantizar el abastecimiento de combustible en el país.

En su comunicado, la Agencia Nacional de Hidrocarburos indicó que verificará que las estaciones de servicio y los puestos de venta de combustibles líquidos apliquen el precio establecido en la normativa vigente.

La actualización anunciada corresponde al diésel oíl. El comunicado no establece modificaciones para los precios de otros combustibles.