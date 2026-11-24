La empresa Trafigura, una de las mayores comercializadoras de hidrocarburos, aseguró que entregó petróleo a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Arica con la respectiva certificación internacional y los “parámetros requeridos”, según Unitel.

Así lo ha comunicado la transnacional en un comunicado público en el que aclara que la “inspectora internacional independiente” fue “contratada por YPFB antes de la descarga del buque”.

“Trafigura aclara que cumplió con la entrega de crudo en la terminal de YPFB en Arica conforme a los parámetros de calidad requeridos, los cuales fueron verificados y certificados por una firma inspectora internacional independiente, contratada por YPFB, antes de la descarga del buque, según el procedimiento previsto en el contrato para este punto de entrega.

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El diputado Rodrigo Antonio Loma y el senador Leonardo Roca, ambos de la bancada de Libre, denunciaron que el producto no cumplía las especificaciones establecidas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y supuestamente provocó daños en la refinería de Cochabamba.

En un comunicado difundido el lunes, la petrolera estatal señaló que el producto permanece bajo almacenamiento controlado y que no ingresó a las unidades de refinación, mientras se realizan los procedimientos técnicos para verificar y adecuar sus condiciones.

Más temprano, el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, anunció una denuncia penal ante la Fiscalía contra el expresidente de YPFB, Yussef Akly, por presuntas irregularidades en la importación del crudo.

La transnacional remarcó que “de acuerdo con el contrato, la titularidad, el control y los riesgos del producto se transfieren del vendedor al comprador en el momento en que el producto pasa del buque a la línea de descarga de la terminal, por lo que cualquier alteración posterior en su calidad es ajena a la responsabilidad de Trafigura.

“La empresa reitera su compromiso con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y con los estándares de calidad y transparencia de sus operaciones”, remarcó. Se espera un pronunciamiento del Gobierno.