El boliviano se desplomó en 41,53% durante el 2026 y se convirtió en la moneda más depreciada del mundo, de acuerdo con un informe de Bloomberg Línea.

El portal indicó que el desempeño del boliviano “es peor” que otras monedas, como el dinar libio que registró una caída de 16,35%, la lira turca con -15,15%, el chelín ugandés con -14,95%, el dinar iraquí con -13,65% y la libra egipcia con -12,09%.

Por su parte, el analista económico Fernando Romero le dijo a Bloomberg que esta depreciación se suscitó por la escasez de dólares, la pérdida en la exportación y los desequilibrios macroeconómicos.

Asimismo, indicó que también se produjo por la caída en la producción y exportación del gas natural, la disminución de las reservas internacionales líquidas, el déficit fiscal, el endeudamiento y la demanda de dólares para la importación de combustibles, insumos y bienes.

Además, la nueva cotización en el litro del diésel a Bs 20,57 está “alimentando nuevas presiones inflacionarias y cambiarias”, que encarece al transporte, producción y distribución.