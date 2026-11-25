El órgano Ejecutivo aprobó tres créditos por $us 1.250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial que si son aprobados este año por la Asamblea Legislativa engrosarán las reservas líquidas, informó este miércoles el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales.

"Ayer (martes) aprobamos en gabinete tres créditos", afirmó la autoridad en contacto con Bolivia Tv.

Explicó que dos créditos provienen del BID, uno por $us 500 millones y otro por $us 250 millones; y el tercer préstamo es del Banco Mundial, por un monto que alcanza a los $us 500 millones, para apoyar a la estabilidad macroeconómica y a la sostenibilidad fiscal del país.

Tales créditos externos son producto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Estos créditos "vienen con dos énfasis importantes: uno, contar con estos 1.250 millones de dólares líquidos, van a poder venir a engrosar los 1.100 millones de dólares que tenemos en reservas líquidas", afirmó.

Aseguró que, si la Asamblea Legislativa los aprueba, se cerraría el año con más de $us 2.000 millones en reservas líquidas.

"Es un dato totalmente relevante, a comparación de los 52 millones de dólares (en reservas líquidas) con los cuales iniciamos la gestión y habíamos recibido de la anterior gestión de gobierno", subrayó.

Añadió que el segundo énfasis de estos créditos es que permitirá contar con el flujo de liquides necesario para hacer frente al pago de las diferentes planillas que se tienen de los diferentes proyectos de inversión a nivel nacional en carreteras, infraestructura, productivos u otros.

"Contar con este colchón de recursos y de dólares te permite controlar de esta manera, a través del Banco Central, cualquier sobresalto e ir viendo y monitoreando cómo van evolucionando los precios", señaló.