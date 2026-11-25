“La idea es que los comunarios tengan su vivienda”, remarcó el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora durante la firma del convenio interinstitucional de cofinanciamiento entre la Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA) y la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), para la ejecución de proyectos de soluciones habitacionales en el municipio de Batallas del departamento de La Paz.

Por instrucción del presidente Rodrigo Paz, se construirán 232 viviendas sociales en la Central Suriquiña, por lo que se vivió una fiesta con un tradicional apthapi en el Centro de Comunicaciones La Paz, donde llegaron decenas de comunarios junto a sus hijos. Se invertirá 54 millones de bolivianos, el 95% es de AEVivienda.

“Agradezco a todos los que están presentes por haber venido a este importante acto, vamos a continuar con los proyectos, vamos a continuar construyendo y desde este año vamos a darle mucha importancia a lo que son las viviendas sociales, es por eso de que vamos a trabajar en La Paz y todos los departamentos de Bolivia porque queremos de que todas las personas tengan su vivienda digna”, destacó Zamora.

La coordina técnica de AEVIVIENDA, Alison Yáñez destacó que las 232 soluciones representan más que una cifra: “Son oportunidades para que una familia pueda construir un futuro diferente, para mí, estar aquí tiene un significado muy especial, porque conozco parte del camino que hemos recorrido para llegar a este momento”.

“Una casa es un refugio, seguridad, dignidad y pertenencia. Por eso detrás de cada vivienda hay una historia, y detrás de cada familia hay una esperanza que merece ser tenida. Quiero agradecerles por no haber dejado de buscar respuestas y por haber mantenido viva esta demanda y por permitirnos hoy compartir este momento con ustedes. Que esta firma sea el inicio de una nueva etapa para Suriquiña, una etapa de trabajo, confianza, compromiso y sobre todo resultados”, destacó Yáñez.

En el primer año de gestión del ministro Zamora, 15.175 familias accedieron a una vivienda digna, beneficiando a 47.042 personas en toda Bolivia.