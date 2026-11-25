Varios sectores rechazaron ayer el alza del diésel a Bs 20,57, que determinó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), con el Decreto 5716, para actualizar el precio internacional con un incremento de Bs 2,62, porque será insostenible para los productores y transporte pesado.

Agropecuarios

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klauss Frerking, advirtió que la medida pone en grave riesgo la seguridad alimentaria del país, porque entre noviembre y enero se tienen que sembrar 3,5 millones de hectáreas para 2027.

Señaló que la falta y encarecimiento del combustible golpean a los pequeños productores y encarecen la canasta familiar.

Considera que la decisión contradice al comportamiento del precio internacional del crudo en otros países. “El precio internacional baja; pues, en Bolivia sube el diésel, eso nos va a obligar a cargar en las fronteras”, recalcó.

“Los costos con estas medidas se hacen insostenibles. Si nuestros costos de producción suben y en el mercado no sube, vamos a entrar en déficit”, advirtió.

Cooperativistas

El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), Richard Caricari, rechazó el incremento y exigió al presidente Rodrigo Paz la abrogación del Decreto 5716.

“El costo de operación ha subido, los fletes y cuánto más ahora va a generar esta subida. Estamos induciendo al desempleo. En las cooperativas mineras generamos empleos de forma directa e indirecta. Nosotros, presidente Paz, no cuoteamos el trabajo; de acuerdo a la necesidad ahí están las cooperativas”, dijo.

Transporte

La Confederación de Choferes de Bolivia advirtió con protestas en rechazo al incremento del precio del litro de diésel, que ahora se vende en los surtidores a Bs 20,57.

El dirigente Víctor Tarqui calificó esta medida como un “golpe certero” al sector del transporte. “Nosotros vamos a tomar una determinación fuerte y contundente para que salgan las medidas de protesta y rechazo a este Decreto 5716, que es lapidario, sin consideración al autotransporte”, dijo a prensa.