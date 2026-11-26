Ante las críticas al alza del diésel en un 14,6%, de Bs 17,95 a 20,57, cuando el precio del petróleo está bajando, la viceministra de Hidrocarburos, Tatiana Genuzio, respondió: “Es cierto, el petróleo está bajando, sin embargo, el diésel, que es un derivado, todavía no se ha acomodado a la tendencia de baja del crudo”.

“Esto se debe a que el mercado internacional del diésel está condicionado, básicamente, por el tema del transporte marítimo, también está condicionado por los problemas geopolíticos en Medio Oriente, que todavía no han sido solucionados”, sostuvo en referencia a la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Cámara de Transporte

La Cámara Departamental de Transporte de Cochabamba rechazó el incremento del diésel. “En Menos de tres meses, el precio pasó de Bs 9,80 a 20,57 por litro, registrando un incremento acumulado de 109,9%.Esta variación compromete la sostenibilidad sobre las tarifas y afecta el poder adquisitivo de las familias”, dijo en un comunicado.

Mineros

Los mineros auríferos de La Paz expresaron su rechazo al incremento del precio del diésel. “Estamos preocupados. Estamos ya a vísperas de convocar a nuestras bases porque realmente el decreto que se ha lanzado en las madrugadas es preocupante”, señaló uno de los dirigentes.

Cainco

El presidente de la Cainco, Jean Pierre, afirmó que mientras el ciudadano ya paga precio de mercado, el Estado no ha mostrado eficiencia ni un contrapeso al ajuste. “En poco más de dos meses pasamos a tener el segundo diésel más caro de Sudamérica”, afirmó.

Bloqueos

La Policía de Chuquisaca intervino ayer la mitad de los bloqueos en Chuquisaca por el estado de excepción. “Está prohibido bloquear, pero pueden manifestarse”. “La marcha es legal, pero si hay puntos de bloqueo se debe aplicar la norma”, declaró el comandante, Percy Carvajal.

La Federación Departamental de Choferes instruyó estas medidas de presión en rechazo al nuevo incremento del precio del diésel dispuesto por el gobierno de Rodrigo Paz, a Bs 20,57. Se detuvieron a 27 choferes y el sector acudirá hoy a un diálogo.