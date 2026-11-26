La Oficina del Presidente informó que el Gobierno gestiona un financiamiento de $us 1.250 millones de parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial para poder cumplir las obligaciones del Estado, mantener en marcha las obras y evitar que los proyectos de inversión se detengan.

Además, busca aliviar las dificultades financieras y garantizar la continuidad de las actividades, obras y servicios que benefician a la población en las distintas regiones del país.

De acuerdo con el reporte oficial, los recursos provendrían de dos fuentes: $us 750 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y $us 500 millones del Banco Mundial y "permitirá contar con liquidez para atender deudas y obligaciones pendientes, continuar pagando obras y proyectos de inversión y cubrir compromisos del Estado".

En ese sentido, la Oficina del Presidente señaló que el Gobierno ya cumplió el primer paso del procedimiento: la revisión y aprobación en gabinete de los proyectos de ley que solicitan la autorización para acceder a estos recursos.

Ahora, añadió, las propuestas deben ser tratadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde diputados y senadores deberán analizarlas y votar para definir su aprobación.

"Los recursos todavía no llegaron a Bolivia; su desembolso dependerá de la autorización legislativa y del cumplimiento de las condiciones acordadas con los organismos internacionales", detalló la Oficina del Presidente.

Insistió, finalmente, que el propósito de pedir créditos internacionales es "dar mayor estabilidad a las finanzas públicas y garantizar que el Estado pueda seguir cumpliendo sus compromisos con el país para dar a las obras, los proyectos y las obligaciones pendientes que tienen un impacto directo en las familias, los trabajadores, los proveedores y las comunidades que esperan resultados de la inversión pública".