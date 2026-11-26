El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, anunció que el país espera que el Fondo Monetario Internacional (FMI) realice el segundo desembolso del crédito en diciembre, puesto que el acuerdo se están cumpliendo.

El organismo anunció una evaluación sobre el cumplimiento de las compromisos asumidos por el Gobierno de Rodrigo Paz para acceder al crédito de unos $us 1.900 millones.

Espinoza dijo que "la evaluación con el Fondo Monetario se la hace constantemente" y "no hay necesidad que en algunos casos sea presencial, puede ser también virtual".

En ese marco, destacó que el "programa" se está cumpliendo

"La noticia buena es que todos los indicadores que se tiene en el programa aprobado por la Asamblea Legislativa se están cumpliendo y eso quiere decir, salvo error y omisión, en este diciembre estaríamos recibiendo el segundo desembolso", afirmó.

El 6 de octubre el FMI autorizó el primer desembolso de unos $us 211 millones.

Bolivia se comprometió a reducir de forma drástica el déficit fiscal. En ese marco, en septiembre eliminó la subvención al diésel y equiparó su precio al mercado internacional.