El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, pidió a los transportistas esperar la evolución de los precios internacionales de los combustibles antes de asumir decisiones como medidas de presión por el incremento provisional del diésel. Explicó que la cotización podría disminuir en los próximos días, dependiendo del comportamiento del mercado internacional.

“Dependemos de los precios del mercado internacional. Primero tenemos que ver cómo evolucionan para tomar decisiones; tenemos que esperar”, señaló Zamora al referirse al Decreto Supremo 5716, del 18 de septiembre de 2026, que establece la actualización del precio del diésel.

El ministro explicó que el costo internacional del petróleo y de los combustibles refinados incide directamente en el precio de importación. A estos factores se suman los costos logísticos que debe afrontar Bolivia por su condición mediterránea: parte del combustible ingresa por puertos chilenos y luego es transportado por vía terrestre hasta el país. Otro volumen llega directamente por tierra desde Paraguay y Argentina. Estas rutas de abastecimiento implican gastos de transporte y logística que repercuten en el costo final del combustible para el consumidor.

“Bolivia es diferente a otros países, no tiene mar, hay que considerar los costos de transporte”, explicó.

Por su parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) señaló que la actualización responde a la aplicación de la normativa vigente y de la metodología establecida para adecuar el precio. Zamora reiteró que la evolución del mercado será determinante: “La guerra acabará y el combustible bajará; hay que esperar cómo se comporta el mercado”.