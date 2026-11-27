¿Qué pasa con una botella después de que llega a las manos de un consumidor? Para Cervecería Boliviana Nacional (CBN), la respuesta es parte de un compromiso que comienza mucho antes de que sus productos lleguen al mercado: aprovechar mejor los recursos, darles nuevas oportunidades a los materiales y encontrar formas cada vez más sostenibles de producir. Esta experiencia fue compartida en el Simposio Internacional de Negocios Verdes y Economía Circular (SINVEC 2026), organizado en coordinación con la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), donde CBN presentó algunas de las iniciativas y resultados que forman parte de su estrategia de sostenibilidad.

“Creemos que la sostenibilidad se construye con acciones concretas. En nuestro caso, significa buscar constantemente cómo aprovechar mejor los recursos, reutilizar materiales y hacer que nuestros procesos sean cada vez más responsables. También significa compartir lo que estamos aprendiendo para que más empresas puedan avanzar en este camino”, señaló Andrea Benavente, Gerente de Comunicación Corporativa y Sostenibilidad de CBN.

Uno de los ejemplos más destacados es el sistema de retornabilidad de envases: más del 99% de las botellas de vidrio que CBN comercializa regresan para ser lavadas y reutilizadas, dando varias vidas a un mismo envase y evitando la necesidad de producir constantemente nuevas botellas.

A esta práctica se suma el uso de materiales reciclados: cerca del 70% del aluminio recuperado es reutilizado. Además, la compañía trabaja en alternativas para recuperar y dar nuevos usos al vidrio, aluminio, cajas plásticas y pallets, evitando que estos materiales se conviertan en residuos y aprovechando mejor su valor.

En el simposio también participó Inmersiva, emprendimiento boliviano finalista de la tercera edición de Aceleradora 100+, que compartió su experiencia y mostró cómo el talento emprendedor puede convertirse en un aliado para encontrar nuevas soluciones en sostenibilidad de la mano de la empresa privada.

Otro de los ejes de la estrategia de sostenibilidad de CBN es la gestión responsable del agua. A través de sistemas de tratamiento de efluentes y reutilización, la compañía promueve un uso más eficiente de este recurso en sus operaciones. Solo en 2026, cientos de miles de litros de agua tratada fueron reutilizados para el riego de sembradíos en comunidades, el mantenimiento de espacios verdes y labores de limpieza urbana, contribuyendo a generar un impacto positivo más allá de las plantas productivas.

“Estamos convencidos de que los desafíos ambientales requieren del compromiso de diferentes sectores: el privado, el público, la cooperación internacional, la academia y la sociedad civil. Por eso, además de transformar nuestros propios procesos, buscamos generar alianzas, abrir espacios para la innovación y apoyar a quienes están desarrollando soluciones para un futuro más sostenible”, concluyó Benavente.

Con su participación en SINVEC 2026, CBN reafirma su compromiso de seguir evolucionando hacia una producción más sostenible y de contribuir, junto a otros actores, a empujar una economía que aproveche mejor los recursos y genere oportunidades para Bolivia.