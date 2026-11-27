Durante el período 2010-2025, las exportaciones bolivianas de quinua acumularon $us 1.411 millones por la venta de 458.000 toneladas, siendo Estados Unidos el principal mercado, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

De acuerdo con el IBCE, con datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2014 se registró el pico exportador, con ventas por $us 197 millones y 29.784 toneladas, impulsadas por un “precio excepcional” de aproximadamente $us 6.600 por tonelada.

No obstante, en 2025, dichas ventas externas alcanzaron $us 93 millones por 32.647 toneladas, lo que representó una disminución del 52% en valor, pese a un incremento del 10% en volumen, respecto al 2014.

El precio promedio de exportación el año pasado se redujo aproximadamente a $us 2.800 por tonelada, con una caída de más del 100% comparado al 2014.

El 51% de las exportaciones bolivianas de quinua en 2025 tuvo como principal destino a Estados Unidos, seguido de Alemania (14%) y China (11%).

Por departamentos, Oruro lideró las ventas externas con una participación del 87%, seguido de Potosí con el 11,5%, La Paz con el 1,2% y Santa Cruz con el 0,2%.