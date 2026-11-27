El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, manifestó este viernes que el precio del diésel no es fijo, y que por la fórmula puede variar a partir del lunes, en una reunión con el Comité Pro Santa Cruz.

“La tendencia de los precios internacionales de aquí en adelante, afortunadamente está a la baja, por lo por lo que creemos que la aplicación de la fórmula que se hará con datos de hoy viernes seguramente podrá arrojar un precio diferente el día lunes”, declaró Daroca.

El presidente de la petrolera estatal señaló que el precio del diésel no es fijo, se evalúa cada semana. “Con la aplicación de una fórmula, este precio puede subir y puede bajar”, ratificó Daroca.

“Hemos hecho una explicación basada en los aspectos técnicos que establece un decreto y una norma que permite un ajuste semanal en función de la variación de los precios internacionales”, afirmó.

La última variación del precio del diésel publicado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), establece desde este martes el precio del litro de diésel en Bs 20,57, un incremento de más de Bs 2 respecto del precio anterior.

El sector del autotransporte, gremiales, maestros y otros sectores sociales rechazan el alza del diésel y el autotransporte convocó a un paro indefinido a partir del día lunes 30 de noviembre en todo el país.

El Gobierno invitó a los dirigentes a una mesa de diálogo para el domingo, sin embargo, los movilizados condicionaron su asistencia a que se anule la resolución con el nuevo precio del diésel.