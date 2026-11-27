Luego de presentar su plan comercial y cumplir todas las exigencias técnicas y operativas requeridas por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), la empresa de Seguros y Reaseguros Personales Univida S.A. fue habilitada para comercializar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 2027 en todo el país, “manteniendo precios sin cambios y coberturas vigentes”

Para 2027, la tabla de precios por tipo de uso y tipo de vehículo se mantiene sin alteraciones con relación a la gestión 2026, además conserva las coberturas vigentes por persona accidentada de hasta Bs 24.000, para gastos médicos; y Bs 22.000, para indemnización, fallecimiento o incapacidad total/permanente.

En cuanto a los vehículos del trasporte público, por ejemplo, para un minibús de 15 ocupantes, la roseta del seguro tiene un costo de Bs 245, para una flota de más de 39 pasajeros de Bs 3.700, para una vagoneta de Bs 125.

“Nuestra habilitación para la administración y comercialización en la gestión 2027, se sustenta en una operación técnica, financiera sólida, respaldada por un desplazamiento humano en todo el país incluidas zonas rurales, que nos permite responder con inmediatez, además de poner a disposición de los usuarios herramientas digitales para facilitar el acceso y la protección a la vida”, explicó la gerente general de Univida S.A., Carola Hidalgo.

Según información oficial, la entidad cuenta con una estructura y logística altamente estable que garantiza presencia en los nueve departamentos, además de llegar a ciudades intermedias a través de 18 oficinas a nivel nacional.

Asimismo, la empresa habilita diferentes oficinas para dar mejor atención al público.

Para brindar mayor comodidad a la población, el SOAT 2027 puede adquirirse en pocos minutos a través de canales digitales como el sitio web oficial, UnividaApp, WhatsApp y Banca Movil, además de la atención presencial en puntos fijos.

Del mismo modo, la ciudadanía cuenta con las líneas gratuitas 800108444 y 800108999 y asistencia las 24 horas, los siete días de la semana, ante cualquier emergencia.

El SOAT cumple un rol social determinante al ofrecer cobertura médica y respaldo económico inmediato ante un accidente de tránsito a cualquier persona afectada conductores, pasajeros o peatones, evitando que las familias asuman de manera imprevista el impacto financiero de una emergencia vial.

“Recomendamos a la población adquirir su seguro SOAT y los motivamos a pensar en una cultura de prevención, a reflexionar sobre lo que implica un accidente de tránsito en cuanto a las consecuencias que tiene para los proyectos de vida”, enfatizaron desde la empresa.

Para más información o realizar la compra del SOAT por los diferentes canales digitales, Univida S.A. invitó a la población a visitar sus redes sociales y conocer más sobre coberturas y capacitaciones.