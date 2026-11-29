El uso del QR para realizar transacciones financieras en Bolivia creció por encima del 100% en los recientes años, pero también los delitos que se despliegan principalmente de forma digital. Según el reciente informe de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), entre enero y septiembre las entidades financieras recibieron 1.201 reclamos por operaciones financieras digitales que sus clientes no reconocieron, lo que representa más de cinco denuncias diarias.

Las modalidades



La cifra se multiplicó por dos respecto a la gestión 2025, cuando en el mismo periodo se registraron 524 denuncias similares. Ante esta situación, la ASFI determinó fortalecer la supervisión de las medidas de seguridad que aplican las entidades financieras y desarrolla acciones de prevención para proteger a los usuarios del sistema financiero nacional.



Los delincuentes utilizan el phishing (correos y sitios web falsos), el vishing (llamadas telefónicas), el smishing (mensajes de texto) y el quishing (códigos QR fraudulentos) para obtener información privada o inducir transferencias.



En el caso de los códigos QR, los estafadores pueden dirigir a la víctima a una página que imita a una entidad financiera, solicitarle contraseñas o códigos de seguridad, o inducirla a realizar un pago a una cuenta bancaria distinta.



“Los delincuentes también utilizan falsas ventas, entrega de premios o promesas de multiplicar el dinero para ganar la confianza de las personas. Pueden aparentar ser una entidad financiera, una institución confiable o, incluso, un familiar, para obtener contraseñas y códigos de seguridad, inducir transferencias o lograr que las víctimas instalen aplicaciones maliciosas capaces de comprometer celulares o computadoras”, explicó la directora de la Defensoría del Consumidor Financiero de la ASFI, Carolina Martínez.



Para prevenir estos fraudes, la ASFI impulsa la campaña “Caes porque confías”, que utiliza experimentos sociales para mostrar, de manera cercana y práctica, cómo operan las estafas digitales.



La campaña recrea situaciones de engaño mediante códigos QR y ofertas que prometen multiplicar el dinero, con el objetivo de evidenciar cómo los delincuentes aprovechan la confianza exagerada de las personas para obtener sus datos o quedarse con su dinero.



Esta iniciativa busca que la ciudadanía reconozca las señales de alerta antes de escanear un código, ingresar sus claves o confirmar una transferencia.



Si una persona detecta movimientos financieros que no realizó, la entidad reguladora recomienda comunicarse de inmediato con su entidad financiera mediante sus canales oficiales y solicitar el bloqueo de los accesos, claves o tarjetas comprometidas. Si no está conforme con la respuesta recibida, puede presentar su reclamo ante la Defensoría del Consumidor Financiero de ASFI.



“Cuando existen indicios de delito, corresponde acudir a la Policía o al Ministerio Público. LA ASFI coadyuva con las investigaciones al proporcionar la información disponible que sea requerida por las autoridades competentes, en el marco de sus atribuciones”, explicó Martínez, quien recomendó no compartir contraseñas ni códigos de seguridad, no escanear códigos QR recibidos por mensajes, redes sociales o afiches no verificados, y desconfiar de ofertas que prometen ganancias extraordinarias.