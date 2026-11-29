Para aliviar la crítica situación de BoA, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, gestionó el alquiler de dos aeronaves que permitirán fortalecer la operación de la aerolínea y mejorar el servicio a los pasajeros.

La primera aeronave llegó la noche del sábado al aeropuerto internacional de Viru Viru y estará al servicio de los usuarios en el menor plazo posible. La segunda llegará en los próximos días.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, gestionó la incorporación de dos aeronaves Boeing 737-800 para atender la crítica situación que atraviesa Boliviana de Aviación (BoA) en los últimos días y fortalecer su capacidad operativa durante la temporada alta. La primera aeronave arribó este sábado 28 de noviembre por la noche al Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz.

Esta medida responde a la instrucción del presidente Rodrigo Paz de encontrar una solución inmediata a los problemas que enfrenta la aerolínea estatal y reducir las dificultades que atraviesan los pasajeros por las cancelaciones y reprogramaciones de vuelos. “Bajo la línea del presidente Rodrigo Paz, cualquier problema que sea un tema aéreo, lo tenemos que solucionar de manera inmediata, y esta, traer esta aeronave, es una solución inmediata”, afirmó Zamora, citado en una nota de prensa del Ministerio de Obras Públicas.

Las dos aeronaves operarán bajo un contrato de arrendamiento en modalidad ACMI (Aeronave, Tripulación, Mantenimiento y Seguros), previsto entre diciembre de 2026 y febrero de 2027. Esta modalidad permitirá incorporar temporalmente aviones con sus respectivas tripulaciones, además de los servicios de mantenimiento y seguros necesarios para su operación.

El primer Boeing 737-800 llegó desde Croacia y su incorporación ampliará la capacidad operativa de BoA, reforzando la disponibilidad de vuelos nacionales e internacionales. El ministro Zamora también expresó sus disculpas a los usuarios afectados por los problemas registrados en los últimos días y reconoció las dificultades que enfrentaron numerosas familias.

“Pido disculpas a las familias bolivianas. Sé que hay familias que han perdido su vuelo, familias que han dormido en la terminal aérea, familias que no han llegado a su fuente de trabajo. Vamos a solucionar”, manifestó la autoridad, al referirse a la situación que atraviesan los pasajeros.

Cada Boeing 737-800 tiene capacidad para transportar 189 pasajeros y aportará más de 200 horas efectivas de operación mensuales. Con la incorporación de ambas aeronaves, se proyecta transportar 65.142 pasajeros adicionales durante el periodo de contratación, ampliando la oferta de asientos para responder al incremento de la demanda.

Las aeronaves serán destinadas a operaciones nacionales e internacionales, incluyendo rutas hacia Buenos Aires y São Paulo, de acuerdo con la planificación de BoA y sus requerimientos operativos. Su incorporación permitirá reforzar la programación de vuelos y atender las necesidades de conectividad de los usuarios durante los meses de mayor movimiento de pasajeros.

La segunda aeronave se incorporará progresivamente durante diciembre, completando el refuerzo previsto para la temporada alta. Con esta gestión, el Gobierno nacional busca dar una respuesta inmediata a la situación de la aerolínea estatal, recuperar capacidad operativa y mejorar las condiciones del servicio para los pasajeros