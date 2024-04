World Press Photo 2024: Fotoperiodistas capturan el impacto humanitario global en imágenes galardonadas

La prestigiosa organización World Press Photo anunció a los ganadores de su edición 2024, destacando las imágenes más impactantes y conmovedoras capturadas por fotoperiodistas de todo el mundo.

La fotografía galardonada como "Foto del Año" es obra del fotoperiodista palestino Mohammed Salem, quien retrató a una mujer palestina sosteniendo el cadáver de su sobrina de cinco años en la Franja de Gaza. Esta imagen, tomada durante los bombardeos israelíes en Gaza, representa el devastador impacto del conflicto en la población civil. (Vea las imágenes en el carrusel de fotos de esta nota)

The World Press Photo of the Year is ‘A Palestinian Woman Embraces the Body of Her Niece’ by @msalem66, @Reuters.







The jury was deeply moved by how this image evokes an emotional reflection in every viewer and offers a glimpse into unimaginable loss.https://t.co/claLIzX1vO pic.twitter.com/jii2r1Pam5

— World Press Photo (@WorldPressPhoto) April 18, 2024