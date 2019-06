Guaidó niega que esté planteada otra reunión para explorar diálogo

El jefe del Parlamento de Venezuela y autoproclamado presidente, Juan Guaidó, dijo ayer que “no está planteada” otra reunión exploratoria entre la oposición y el Gobierno de Nicolás Maduro para sentar las bases de una nueva mesa de negociaciones.

“Hoy no está planteado. ¿Por qué? Porque si no aproxima a eso (abandono de Maduro del poder), no sirve, punto. No está planteada ninguna reunión”, dijo durante un acto con simpatizantes, gremios y patronales en el estado de Carabobo (centro-norte).

Con estas declaraciones, Guaidó respondió a los crecientes rumores sobre una nueva reunión en Noruega entre representantes opositores y del Gobierno, que ya se han encontrado dos veces para buscar una salida a la acuciante crisis política y económica.

Pasaportes

El Gobierno de EEUU anunció ayer que reconoce la extensión por cinco años de la vigencia de los pasaportes de Venezuela, tras un decreto de la Asamblea Nacional venezolana (AN, Parlamento) para atender la situación de los documentos vencidos.

“Estados Unidos reconoce esta extensión de la validez del pasaporte para la emisión de visados y otros fines consulares. La Aduana y la Patrulla Fronteriza también reconocerán los pasaportes cubiertos por este decreto”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

La nota detalló que esta decisión obedece a la publicación este viernes de un decreto firmado el pasado 21 de mayo por el jefe de la AN, el opositor Juan Guaidó, a quien la Casa Blanca reconoce como el presidente interino de Venezuela.