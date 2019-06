La realeza británica celebra los 93 años de Isabel II con un desfile de gala

La familia real británica celebró hoy el 93 cumpleaños de la reina Isabel II con un fastuoso desfile militar en el centro de Londres al que asistieron miles de ciudadanos como espectadores.

La duquesa de Sussex, Meghan, reapareció en un acto público tras el nacimiento de su primer hijo, Archie, el pasado 6 de Mayo, y acaparó parte de la atención en el tradicional "Trooping de Colour", el desfile anual con el que se conmemora el aniversario del monarca británico desde hace más de 250 años.

Aunque Isabel II cumplió 93 el pasado 21 de abril, la soberana mantiene la costumbre de programar los festejos oficiales a principios de junio, cuando la meteorología suele ser más benigna en el Reino Unido. El heredero al trono, Carlos de Inglaterra, y su esposa, la duquesa de Cornualles, estuvieron presentes en la celebración, así como el príncipe Guillermo con su cónyuge, la duquesa de Cambridge, y el príncipe Enrique.

Cientos de soldados en uniforme de gala se alinearon en la explanada Horse Guard Parade, en las inmediaciones del palacio de Buckingham, donde la reina pasó revista a las tropas.

El primer regimiento de Guardias Granaderos, un cuerpo de soldados de infantería, fue el encargado en esta ocasión de liderar el desfile portando su bandera ceremonial.

Cada uno de los más de 1.400 soldados que marcharon al unísono por la avenida The Mal de la capital británica ha recorrido más de 400 kilómetros a paso de desfile como parte de su entrenamiento, según los cálculos divulgados por el Ejército.

The Queen's Birthday Parade 2019, known as #TroopingTheColour , will take place on The Mall and Horse Guards Parade tomorrow morning #QBP2019 pic.twitter.com/EQwSKZNNmr

La reina llegó al evento a bordo de un carruaje, seguida a caballo por el príncipe de Gales, el duque de Cambridge, la princesa real, Ana, y el duque de York.

Enrique, Meghan, Catalina y Camilla, por su parte, compartieron otro carruaje, mientras que el duque de Edimburgo, esposo de la reina y retirado de los actos públicos, no asistió a las celebraciones.

Entre los invitados se encontraba la primera ministra británica, Theresa May, que formalizó el viernes su dimisión como líder del Partido Conservador pero mantendrá las funciones de jefa de Gobierno hasta que la formación designe a su sucesor, a finales de julio.

Al término del desfile, los miembros de la familia real regresaron al palacio de Buckingham, residencia oficial de la soberana en Londres, para contemplar desde el balcón una exhibición aérea de la Real Fuerza Aérea británica (RAF).

Happy Birthday to Her Majesty The Queen!



The Duke and Duchess of Cambridge, Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis joined Her Majesty and members of the @RoyalFamily to watch the @RoyalAirForce fly past #TroopingTheColour pic.twitter.com/WY4Y35ZfQN

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 8 de junio de 2019