Incautan en Filadelfia 16,5 toneladas de cocaína, uno de los mayores contrabandos en EEUU

Las autoridades estadounidenses incautaron uno de los mayores cargamentos de cocaína de la historia de Estados Unidos, unas 16,5 toneladas con un valor de calle de más de 1.000 millones de dólares que llegaron a Filadelfia en barco.

La fiscalía del distrito este de la ciudad informó en su cuenta Twitter que "los miembros de la tripulación han sido arrestados e inculpados a nivel federal".

