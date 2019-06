Bolsonaro exige "castigo severo" a militar detenido en España con cocaína

SAO PAULO |

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, exigió hoy que el militar brasileño detenido en España con un alijo de cocaína reciba un "castigo severo" y subrayó que su Gobierno no "tolerará esa falta de respeto" al país.

El militar de la Aeronáutica detenido integraba el equipo de apoyo que el Gobierno brasileño había reunido de cara a su viaje a la ciudad japonesa de Osaka, donde el jefe de Estado, Jair Bolsonaro, asistirá a la Cumbre del G20.

El presidente, que ya había confirmado la información del arresto a través de su Twitter, volvió a comentar este miércoles el asunto en su red social y calificó el episodio de "inaceptable".

"A pesar de que no hay relación con mi equipo, el episodio de ayer, ocurrido en España, es inaceptable. Exigí investigación inmediata y castigo severo al responsable por el material estupefaciente encontrado en el avión" de la FAB (Fuerzas Aérea Brasileña). No toleraremos esa falta de respeto a nuestro país", recalcó el mandatario en un tuit.

El asunto también fue abordado hoy por el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, quien precisó que el sargento no viajó con Bolsonaro a Japón, pero estaría en el vuelo de vuelta a Brasil.

No obstante, en un comunicado, la Aeronáutica brasileña precisó que "el militar en cuestión no integraría, en ningún momento, la tripulación de la aeronave presidencial, ya que el retorno de la aeronave que transporta al presidente de la República no pasará por Sevilla, sino por Seattle, Estados Unidos".

Informó también que el Comando de la Aeronáutica instauró una investigación policial para indagar "las circunstancias del caso" y tomará medidas para evitar que se vuelvan a producir ese tipo de actos ilícitos.

"El Comando de la Aeronáutica reitera que repudia actos de esa naturaleza, que da prioridad para la elucidación del caso y aplicación de reglamentos posibles, así como colaborar las autoridades", señala la nota.

Horas antes, en una entrevista a la radio Gaucha, el vicepresidente brasileño, al igual que Bolsonaro, pidió también un "castigo duro" contra el sargento, quien fue interceptado en un control policial durante la escala que realizaba en el aeropuerto de esa ciudad española, cuando se encontró en su maleta una cantidad de cocaína que llegaría a 39 kilos.

Mourao aseguró que las Fuerzas Armadas brasileñas no son "inmunes al flagelo de las drogas", un problema que afecta a la "sociedad como un todo", y recordó que no es la primera vez que un militar es detenido con estupefacientes.

El vicepresidente señaló que es necesario investigar las conexiones del militar: "Una actitud de esa naturaleza no salió de su cabeza. Con seguridad existen conexiones en eso".