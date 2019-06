Maduro advierte que será "implacable" con la oposición si intenta derrocarlo

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, advirtió hoy que será "implacable" con la oposición si intenta dar un golpe de Estado, luego de que su gobierno denunciara un plan para derrocarlo y asesinarlo.

"Seríamos implacables en una contraofensiva revolucionaria a un intento de golpe fascista, ¡implacables!", afirmó exaltado el gobernante en un acto transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión.

Maduro se refería a la denuncia que hiciera más temprano su ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, quien vinculó al opositor Juan Guaidó y a militares activos y retirados con un supuesto plan para asesinarlo.

"Lo que puede venir (...) es una revolución más radical, más profunda, una revolución que acabe por completo con los privilegios de la oligarquía y de todos los sectores fascistas del país", exclamó durante un acto en el palacio presidencial de Miraflores, sin dar detalles sobre cómo sería esa respuesta.

Tras afirmar que "gracias a la lealtad" y la "cohesión de la Fuerza Armada" -considerada el principal sostén del gobierno- se logró desarticular el presunto intento de magnicidio, Maduro descargó su cólera contra el presidente colombiano, Iván Duque.

"Es evidente la complicidad y la participación de Iván Duque y del gobierno de Colombia en este intento fascista para asesinarme (...). El mundo debe saber que desde Colombia se conspira y se trata de subvertir el orden de Venezuela", dijo.

"No podrá Donald Trump, no podrá la padilla de bandidos: (John) Bolton, Elliott Abrams, (Mike) Pence, (Mike) Pompeo, Marco Rubio, no podrá la pandilla de bandidos contra Venezuela", soltó desafiante.