Muerte de padre e hija muestra la cruda realidad de los inmigrantes

El Gobierno de El Salvador coordina con México la repatriación de los cadáveres de un padre y su hija de menos de dos años de edad fallecidos al intentar cruzar el río Bravo, muertes que impactaron profundamente entre los inmigrantes, informó ayer la canciller del país centroamericano, Alexandra Hill.

La tragedia ocurrió la tarde del domingo en la ciudad de Matamoros, en el nororiental estado mexicano de Tamaulipas, cuando intentaban cruzar el río Bravo, que divide México y EEUU.

“El presidente Nayib Bukele me ha encargado que personalmente esté paso a paso apoyando a estas familias que perdieron a sus seres queridos por el drama de la migración irregular”, dijo Hill.

Tania Vanessa Ávalos -esposa y madre de los fallecidos que logró ser rescatada- dijo a las autoridades mexicanas que el agua se llevó primero a la niña y fue su padre quien salió en su ayuda, pero ambos fueron llevados por la corriente del río y desaparecieron.

Integrantes de la Secretaría de Marina mexicana, de la Policía Estatal y personal de Bomberos, iniciaron la búsqueda de los cuerpos de manera inmediata y los localizaron este lunes.

Esta familia iba a tratar de pedir asilo político en EEUU, pero ante la desesperación por la lentitud en los tramites decidieron junto con otros migrantes cruzar el río Bravo.

Las autoridades de El Salvador sostienen que entre las razones que motivan la migración irregular se encuentran la búsqueda de mejores condiciones de vida y la reunificación familiar.

Despliegue

La Guardia Nacional de México desplegó 25.000 efectivos en las fronteras norte y sur del país para intentar frenar la migración, señalaron ayer medios locales.

El diario Heraldo indicó que en las operaciones participan 19 barcos, tres aviones caza y cuatro helicópteros, y reveló que la institución prepara un operativo en el sur en la frontera con Guatemala para frenar el paso de migrantes centroamericanos que buscan llegar a EEUU.

RECONOCE POSIBLES EXCESOS DE FUERZAS

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció ayer que puede ser que se hayan producido excesos de las fuerzas mexicanas en el control de los migrantes en la frontera con EEUU, pero aseguró que se van a investigar esos casos y que la orden es respetar los derechos humanos.

Sobre las recientes muertes de migrantes que cruzaban el río Bravo desde México a EEUU, y si las fuerzas mexicanas han recurrido a la violencia para impedir esos cruces, reconoció que “puede ser que haya estos excesos, pero la instrucción que tienen todos es que se respeten los derechos humanos”.

POLÉMICA SOBRE NIÑOS RODEA SALIDA DE JEFE DE PATRULLA FRONTERIZA DE EEUU

EFE

Una nueva polémica por la atención a centenares de inmigrantes menores de edad en un centro en Texas rodeó ayer la dimisión del comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), John Sanders, en medio de lo que el Gobierno ha calificado como una crisis.

Sanders anunció su dimisión poco después de que un grupo de abogados denunciara que los pequeños recluidos en el centro de Clint, cerca de la frontera texana con México, vivían en condiciones insalubres, lo que llevó al traslado de centenares de ellos a otras instalaciones.

La renuncia, que no se hará efectiva hasta el próximo 5 de julio, según una carta de Sanders a los empleados de la CBP dada a conocer por medios locales, se produce tras los recientes cambios ensayados por la administración de Donald Trump en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), que tiene a su cargo la CBP.

En su mensaje a los empleados, Sanders no precisó con claridad sus razones para dar un paso al costado.

No obstante, la renuncia llegó en plena controversia por la situación en el centro de Clint, donde permanecían pequeños que habían sido separados o bien de los adultos con los que cruzaron sin papeles la frontera o bien de madres adolescentes, según informó el lunes The New York Times.