Crece el miedo entre inmigrantes en Miami tras amenaza de redadas de Trump

Luego de que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) señalara que el tema de los seis extranjeros en cancha y la... Ver más Fernando Saucedo: “Para el futbolista boliviano es un puñal”

Reglamento. La fase que comienza hoy con el duelo Brasil vs Paraguay, y se extiende hasta el sábado, no contará con... Ver más Cuartos de final: no habrá alargue

La viralización de un documental elaborado por la televisora japonesa NHK ha puesto al joven futbolista Deimar Mariaca... Ver más Más clubes muestran su interés por el jugador Deimar Mariaca