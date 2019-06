La política migratoria de Trump desata un tsunami de críticas

La fotografía de los cuerpos sin vida de un salvadoreño y su hija de menos dos años en la orilla del río Bravo, donde se ahogaron cuando trataban de cruzar la frontera entre EEUU y México, y las condiciones en las que están detenidos al menos 300 menores inmigrantes en un centro de Texas desataron una ola de críticas en EEUU y el mundo contra la política migratoria de Donald Trump.

La primera información procede del centro de detención de Clint, Texas, al este de El Paso. Un equipo de abogados tuvo acceso la semana pasada a instalaciones para detenidos, y pudo entrevistar a unos 50 menores para ver si se cumplían las condiciones legales de detención. Allí se encontraron con niños de 7 y 8 años que se hacían cargo de los más pequeños.

La mayoría de los menores allí alojados no se había cambiado de ropa desde su llegada; algunos niños dijeron que no podían dormir por hambre. Muchos duermen en el suelo con dos mantas. Los niños no tenían cepillos de dientes, jabón ni acceso a baños. Algunos llevaban allí un mes, a pesar de que la ley obliga a que sean entregados a los servicios sociales en tres días, indicó al diario The New Yorker, Warren Binford, una de las abogadas.

Ahogados

“Trump es responsable de estas muertes”, dijo Beto O’Rourke, excongresista por el estado de Texas. Trump replicó culpando a los demócratas del Congreso: “Si tuviéramos las leyes correctas, las que los demócratas no nos permiten tener, esa gente no aparecería, no lo intentaría (cruzar la frontera)”.

“La odio”, dijo el mandatario sobre la foto. “El padre… probablemente era un tipo fantástico”, argumentó.

Según el periódico mexicano La Jornada, los cadáveres de la foto son de un solicitante de asilo salvadoreño, Óscar Alberto Martínez Ramírez, de 26 años, y Valeria, su hija de 23 meses.

Bernie Sanders, otro candidato demócrata a la carrera presidencial, describió la foto como “horrible”.

IMPOTENCIA GENERALIZADA

The New York Times publicó la foto en su portada y le dedicó un editorial: “EEUU necesita una política de inmigración que combine seguridad en la frontera, justicia y humanidad”. El papa Francisco también expresó pesar. El pontífice “está profundamente triste por sus muertes, y reza por ellos y por todos los migrantes que han perdido sus vidas mientras huyen de la guerra y la miseria”, dijo Alessandro Gisotti, portavoz del Vaticano.

La directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore, denunció la falta de protección y servicios necesarios en EEUU para garantizar el bienestar de los menores migrantes.

AI APUNTA A EEUU Y MÉXICO POR INEFICIENCIA

EFE

La muerte de una niña y su padre refleja las “fallidas políticas” de los presidentes de ambos países para parar el flujo migratorio, indicó ayer la organización Amnistía Internacional (AI). “Las trágicas imágenes de los cuerpos sin vida de un padre salvadoreño y su pequeña hija en el río Bravo son el retrato de las fallidas políticas de Trump y (Andres Manuel) López Obrador, de intentar parar el flujo con fuerza militar”, escribió en Twitter la directora para las Américas de AI, Erika Guevara-Rosas.

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, reiteró su petición a EEUU para que se deduzcan “responsabilidades” por las muertes de niños migrantes en ese país.