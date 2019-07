Donald Trump convierte el 4 de julio en su propia fiesta patriótica

El presidente estadounidense, Donald Trump, conmemoró ayer el “extraordinario patrimonio” de EEUU ante miles de personas en una celebración del Día de la Independencia del país marcada por la presencia de tanques y aviones militares en Washington.

“Al reunirnos este atardecer en la alegría de la libertad, recordamos que todos compartimos un patrimonio extraordinario. Juntos, somos parte de una de las mejores historias jamás contadas: la historia de EEUU”, dijo Trump en un discurso frente al Monumento al expresidente Abraham Lincoln (1861-1865).

En su alocución, el mandatario alabó el “espíritu estadounidense que envalentonó a los padres fundadores”, el grupo que lideró la Revolución de las Trece Colonias contra la Corona Británica y participó en la fundación de EEUU en 1776.

“Hasta el día de hoy, ese espíritu corre por las venas de cada patriota estadounidense. Vive en todos y cada uno de ustedes”, apuntó un Trump rodeado de banderas estadounidenses y de varios tanques del Ejército del país.

Trump prometió que EEUU plantará “pronto” su bandera en la Luna y en Marte.

El mandatario pronunció estas palabras frente a un grupo de invitados vip por la Casa Blanca, que repartió entradas de las primeras filas de las gradas temporales delante del Monumento a Lincoln a grandes donantes republicanos y familiares de militares y veteranos de las Fuerzas Armadas.

“Mientras nos mantengamos fieles a nuestra causa, mientras recordemos nuestra gran historia, y mientras no dejemos de luchar por un futuro mejor, entonces no habrá nada que EEUU no pueda hacer”, continuó Trump, que recibió un fuerte aplauso de sus seguidores.

La alta seguridad del Servicio Secreto de EEUU y las vallas metálicas instaladas alrededor del emblemático monumento fueron el centro de las críticas de miles de personas en las redes sociales, donde recordaron que hasta este año era posible sentarse en sus escaleras durante el 4 de julio para presenciar los fuegos artificiales.

Como cada año, miles de familias se congregaron en la explanada del National Mall de Washington a lo largo del día vistiendo todo tipo de piezas de ropa con los colores de la bandera estadounidense —rojo, azul y blanco—, aunque la intermitente lluvia alejó a muchas personas, según medios locales.

También se pudieron apreciar diferencias creencias políticas entre los asistentes: muchas personas llevaban las características gorras rojas con el lema “Hacer EEUU grande otra vez” (“Make America Great Again”), mientras otras lucían camisetas con el texto “Él no es mi presidente” en inglés.

No obstante, la gran atracción para los detractores del mandatario fue la presencia del “bebé Trump”, un globo hinchable que caricaturiza al Presidente y que se hizo famoso en las protestas del año pasado en Londres.

El 4 de Julio de Trump parece inspirarse en el Día de la Bastilla al que asistió en 2017 invitado por el presidente francés, Emmanuel Macron, y que el mandatario estadounidense intentó emular el año pasado para el Día de los Veteranos, pero debió cancelarlo porque costaba casi 100 millones de dólares.

“MITIN DE CAMPAÑA POLÍTICA”

Pero no todos ven el festejo con buenos ojos.

“Necesitamos una defensa nacional fuerte, pero un presidente no debería necesitarla junto a él en un desfile para mostrar su patriotismo”, tuiteó la excandidata presidencial demócrata en 2016, Hillary Clinton, luego de que el líder de la bancada demócrata en el Senado, Chuck Schumer, destacara el “ego” de Trump al celebrar “este mitin de campaña”.

El costo de la fiesta, no revelado por la Casa Blanca, también ha sido objeto de polémica. “¡Qué despilfarro!”, dijo el precandidato presidencial demócrata Julián Castro.

CONGRESISTA REPUBLICANO ABANDONA EL PARTIDO POR DESAVENENCIAS CON TRUMP

EFE

El miembro republicano de la Cámara Baja de EEUU, Justin Amash, anunció ayer que abandona el Partido Republicano, meses después de convertirse en el primer y único conservador del Congreso que pidió que se iniciara un proceso de destitución contra el presidente Trump.

“Hoy declaro mi independencia y abandono el Partido Republicano. No importa cuál sea su circunstancia, le pido que se una a mí para rechazar las lealtades y retórica partidistas que nos dividen y nos deshumanizan”, escribió Amash en un artículo de opinión publicado en el diario The Washington Post.

El congresista, de 39 años y elegido por primera vez en 2010 —los miembros de la Cámara de Representantes en EEUU son elegidos cada dos años—, explicó que está “desencantado” y “asustado” con el sistema bipartidista que rige el país.

Amash, representante por el distrito 3 de Michigan, ha acaparado titulares en los últimos meses al ser el único republicano que ha criticado repetidamente a Trump después de la publicación del informe sobre la interferencia electoral rusa en 2016 elaborado por el fiscal especial Robert Mueller.

Ante estas acciones, Trump ha catalogado a Amash de “perdedor” e incluso se ha especulado con que respalde abiertamente a otro candidato republicano en las próximas elecciones.