Trump tilda al embajador británico en EEUU de "muy estúpido"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó al embajador británico en Washington de "un tipo muy estúpido", a la vez que retomó sus ataques contra la primera ministra, Theresa May, por su "desastre" en el manejo de las negociaciones del Brexit.

Las relaciones entre Washington y Londres se han tensado desde la publicación el sábado de varios cables diplomáticos en los que el embajador británico, Kim Darroch, criticaba con dureza la administración Trump.

The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de julio de 2019