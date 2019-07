España en el limbo político después de negociación fallida

La reunión entre el jefe en funciones del Ejecutivo de España, el socialista Pedro Sánchez, y su principal socio de Gobierno, el líder de la formación de izquierdas Unidas Podemos (UP), Pablo Iglesias, concluyó ayer sin acuerdo.

Ambos se reunieron ayer en el Congreso de los Diputados, dentro de la ronda de contactos de Sánchez con los principales partidos políticos en busca de apoyos para su investidura, cuya primera sesión está fijada para los próximos 22 y 23 de julio.

El encuentro concluyó sin avances respecto a anteriores convocatorias y no sirvió para desbloquear las negociaciones, según dijo la portavoz parlamentaria de los socialistas, Adriana Lastra.

“No quiero pensar que Iglesias esté buscando impedir que España tenga un gobierno de izquierdas”, dijo Lastra en rueda de prensa al término de la reunión.

Fuentes de Unidas Podemos indicaron a Efe que Sánchez advirtió a Iglesias que convocará elecciones si no cuenta con los apoyos para ser investido este mes.

“Constatamos que Pedro Sánchez no quiere negociar sino que intenta imponer unilateralmente un gobierno de partido único. No es sensato que el PSOE actúe como si tuviera mayoría absoluta cuando no la tiene”, indicaron las fuentes.

La formación de Iglesias remarcó que “no es coherente buscar por igual apoyo en la izquierda y en la derecha” ya que “la gente merece certezas y garantías”, en alusión a la llamada del presidente del Gobierno en funciones a que el conservador Partido Popular (PP) y Ciudadanos (C’s, liberales) no bloqueen su investidura.