Se entregan a las autoridades colombianas otros cuatro disidentes de las FARC

BOGOTÁ |

Las autoridades colombianas reportaron hoy la desmovilización de cuatro integrantes de las disidencias de las FARC, entre ellos dos niños, en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, informaron fuentes castrenses.

La Octava División del Ejército detalló en un comunicado que los guerrilleros se entregaron a una unidad militar en Arauca y que los dos niños fueron dejados a disposición del estatal Instituto Colombianos de Bienestar Familiar (ICBF).

La presentación voluntaria de los disidentes tuvo lugar en el puesto de control del Batallón Especial Energético y Vial No. 16, ubicado en la aldea Selvas de Lipa, del municipio de Arauca. "Hace varios meses no sabemos nada de nuestras familias, no nos dejaban salir a visitarlos", dijo a la tropa uno de los guerrilleros desmovilizados.

Los excombatientes entregaron dos armas cortas calibre 9 milímetros, 60 balas de diferentes calibres, dos granadas de mano, tres proveedores y una memoria de computador.

La desmovilización de estas cuatro personas se suma a la de otros 12 disidentes que se entregaron la semana pasada en esa misma localidad.

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, informó el pasado 16 de julio de la desmovilización de 12 integrantes de las disidencias de las FARC en Arauca, entre ellos cuatro menores de edad, una mujer venezolana e indígenas.

Esos disidentes entregaron a las tropas dos granadas de mano, cinco armas cortas, una subametralladora y 154 balas de diferentes calibres.

El ministro Botero sostuvo que ese grupo pertenecía a la Estructura Décima Martín Villa de las disidencias de las FARC, que delinque en Arauca y "está prácticamente desarticulado".

Arauca es uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado en el país y allí hacen presencia el ELN y disidencias de las FARC, entre otros grupos al margen de la ley. Saravena, Tame, Fortul y Arauquita forman un cuadrado en el que se mueve el Frente de Guerra Oriental del ELN, uno de los más sanguinarios de esta guerrilla que se ha ensañado con sus ataques contra los oleoductos que salen o pasan por esta región.