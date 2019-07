Liberan a boliviano condenado a muerte en Malasia

LA PAZ |

Victor Parada, el boliviano que fue condenado a muerte en Malasia por intentar introducir 450 gramos de cocaína a ese país, fue liberado y actualmente tramita su retorno a Bolivia.

El anuncio fue hecho por su madre Silvia Vargas en un contacto telefónico con el programa Posdata de Radio Televisión Popular (RTP).

"Está en la carceleta de Migración cerca del Aeropuerto" dijo Vargas y anunció que el retorno de su hijo al país se producirá en las próximas horas.

Parada permaneció encarcelado cinco años y nueve meses, aunque su caso se conoció recién en febrero de 2018 cuando sus familiares apelaron al Gobierno para que realice gestiones ante su par de Malasia para evitar su ejecución.

"Me siento emocionada, feliz, algo que no lo puedo creer" dijo Vargas y detalló que el Gobierno boliviano apoyó a su hijo con un equipo jurídico que no sólo evitó que se ejecute la pena de muerte sino que logró su liberación.

"Agradezco a la Cancillería, a todo el equipo que ha trabajado para que se haga realidad que mi hijo esté libre. Doy gracias a Bolivia, doy gracias al Gobierno, doy gracias a todos", puntualizó.

Víctor Parada estaba condenado a morir en la horca y era uno de los 1.200 presos que figuraba en el corredor de la muerte en Malasia.

En octubre de 2018, el gobierno de Malasia anunció que abolirá la pena capital, decisión a la que apeló la defensa del joven cruceño para dejar sin efecto su sentencia y lograr su liberación.