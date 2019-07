El fracaso de Sánchez mantiene a España en la inestabilidad política

EFE y AFP

La incapacidad de llegar a un acuerdo entre los socialistas españoles y la formación de izquierdas Unidas Podemos (UP) culminó ayer con el segundo fracaso del candidato Pedro Sánchez para ser investido como presidente del Gobierno, lo que acerca la posibilidad de unas nuevas elecciones.

Después de 48 horas vertiginosas de ofertas y contraofertas entre ambos partidos para cerrar un Gobierno de coalición, Sánchez cosechó otra negativa del Congreso a su investidura, con 124 votos a favor, 155 en contra y 67 abstenciones, con lo que no alcanzó la mayoría simple (más síes que noes) que necesitaba.

La votación tuvo lugar tras un corto debate protagonizado por un duro intercambio de reproches entre los dirigentes socialistas y el líder de UP, Pablo Iglesias, quienes se acusaron por el fracaso de las negociaciones para ese Ejecutivo de coalición, que hubiera sido el primero de la democracia reciente en España.

Vencedor de las elecciones del 28 de abril con 123 de los 350 diputados del Congreso, Sánchez aseguró también que deseaba formar una coalición con UP (42 escaños), pero “no a cualquier precio”, y reprochó a Iglesias el querer entrar en el Gobierno español “para controlarlo”.

El líder de UP pidió “respeto” para su partido y le recordó que en 48 horas no se puede negociar contrarreloj lo que no se acordó en 80 días (tiempo pasado desde la celebración de las elecciones), y menos “filtrándolo todo”, en referencia a la aparición en los medios de comunicación de detalles de las negociaciones, a priori secretas.

En el resto de las intervenciones, Pablo Casado, líder del conservador Partido Popular (PP, el segundo en presencia parlamentaria), señaló a Sánchez que este proceso fue “la historia de un fracaso” y le acusó de protagonizar un “espectáculo bochornoso”.

Por su parte, Albert Rivera, líder del liberal Ciudadanos, atacó a Sánchez e Iglesias por “paralizar el país”.

Sánchez se convierte en el primer candidato a la presidencia del Gobierno de España desde 1978 con dos investiduras fallidas en su haber.

QUÉ ES LO QUE VIENE AHORA

Ahora se inicia un período de dos meses para determinar si puede haber otra candidatura o se celebran nuevas elecciones.

El rey Felipe tiene que decidir si convoca en este momento una nueva ronda de consultas o da un tiempo a los partidos para saber más adelante si hay opciones de proponer otra vez una candidatura a la investidura.

La fecha límite es el 23 de septiembre, y en caso de que en esa fecha no hubiera sido posible una investidura, un día después se convocarían nuevas elecciones legislativas, que se celebrarían el 10 de noviembre.

SÁNCHEZ NO CIERRA PUERTAS Y LLAMA A LAS GRANDES FUERZAS ESPAÑOLAS A PACTAR

EFE

Sánchez insistió en que los cuatro grandes partidos en España (PP, Ciudadanos, PSOE y UP) deben ahora “reflexionar” y deben seguir el “camino de la responsabilidad”.

También apostó por “explorar otras vías” porque España necesita un Gobierno para abordar muchas tareas, entre ellas los Presupuestos del Estado y las consecuencias del “brexit”, y por eso aseguró que trabajará para que cuanto antes haya un Gobierno en España.

Respecto al líder de Podemos, consideró que Iglesias “se equivocó” al no aceptar su oferta de Gobierno de coalición, que contemplaba una vicepresidencia y tres ministerios, y dijo que Iglesias cometió un “profundo error” al no facilitar su investidura.

Sánchez llegó al poder en 2018 con una jugada de malabarista, ganó las elecciones en abril y tenía el viento a su favor para mantenerse. Pero la desunión de la izquierda tumbó la reelección de Sánchez, cuya carrera es una continua montaña rusa.

El líder del PSOE, un economista de 47 años, parecía haber conseguido lo más difícil el 28 de abril, cuando ganó de forma clara las legislativas, después de que muchos lo hubieran dado por muerto políticamente.

Ahora dispone de dos meses para voltear la situación o tentar nuevamente la suerte con una repetición electoral el 10 de noviembre.