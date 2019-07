Al menos 11 personas resultaron heridas tras un tiroteo en un festival de comida en California

Policía y personal de emergencia reportaron hoy un tiroteo que dejó al menos 11 personas heridas durante el Festival del Ajo con sede en la ciudad de Gilroy, en el estado norteamericano de California, según San Francisco Chronicle.

Videos en redes sociales muestran personas huyendo del festival.

#BREAKING UPDATE: Ambulance crews were told 11 people down in a reported shooting at the Gilroy Garlic Festival. https://t.co/ufzR4VllUL pic.twitter.com/giApm5t2bX

— Stephen Ellison (@sj_ellison) July 29, 2019