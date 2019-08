EEUU endurece sus sanciones al gobierno de Maduro

EEUU apretó aún más la soga a Nicolás Maduro con la congelación de activos del gobierno venezolano en ese país, lo que reduce el margen comercial de Caracas. La medida, criticada por la UE y China, implica que cualquier empresa podrá ser sancionada si comercia con el gobierno de Maduro, aunque una licencia excluye las transacciones de alimentos, agroinsumos, medicinas, material hospitalario y ropa, escasos o impagables por una inflación que –según el FMI– cerrará 2019 en 1.000.000 por ciento.

Las sanciones “intentan cerrar las válvulas de oxígeno que el gobierno había conseguido para sobrevivir”, dijo a la AFP Asdrúbal Oliveros, director de la consultora Ecoanalítica.

Según expertos, Maduro viene triangulando las ventas de petróleo con ayuda de Rusia para eludir las restricciones.

La situación de Venezuela es devastadora: la producción petrolera se derrumbó de 3,2 a 1 millón de barriles diarios en una década, mientras la economía se redujo a la mitad desde 2013 y el FMI prevé una contracción de 35 por ciento este año.

“El sector privado no asociado al gobierno, en la medida que los bancos no tengan capacidad de discriminar si apoyan o no a Maduro, pueden ver afectadas sus operaciones”, dijo Oliveros.

La orden ejecutiva incluye exenciones que autorizan a la banca pública a transar con franquicias de tarjetas de crédito y débito; el pago de servicios para el uso de Internet; ciertas operaciones con bonos de PDVSA y transacciones para mantener operativas a petroleras como Chevron.

Otra licencia garantiza las remesas que envían los migrantes, estimadas en 3.000 millones de dólares para 2019 por Ecoanalítica.

Pero la disponibilidad de bienes y servicios seguirá limitada en un país cuyo sector productivo sólo abastece 25 por ciento de la demanda.

LA UE Y CHINA CRITICAN LA MEDIDA

La UE recordó ayer que está en contra de la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas como las que acaba de imponer EEUU a Venezuela por la crisis que sufre el país.

China respondió a los comentarios de un alto funcionario estadounidense, que advirtió a Pekín y Moscú por apoyar al régimen venezolano de Nicolás Maduro, y pidió a Washington que deje de “acosar” a otros países.