Trump amenaza liberar en sus países de origen a yihadistas europeos presos en Siria

Donald Trump amenazó el miércoles con liberar en sus países de origen a los yihadistas europeos detenidos en Siria si países como Francia o Alemania se niegan a repatriarlos.

Durante una rueda de prensa en los jardines de la Casa Blanca sobre el resurgimiento del grupo Estado Islámico (EI), el presidente estadounidense se refirió al problema de los yihadistas extranjeros detenidos por las Fuerzas Democráticas Sirias, la colación árabe-kurda en la cual Washington se apoyó para desplazar al EI de la región que controlaba entre Siria e Irak.

"Estamos reteniendo a miles de combatientes del EI en estos momentos. Y Europa debe hacerse cargo de ellos", dijo.

"Si Europa no los retoma, no tendé otra opción que liberarlos en los países de los que vienen, es decir Francia, Alemania y otros lugares", advirtió. "Nosotros los capturamos, tenemos a miles de ellos y ahora, como sucede habitualmente, nuestros aliados no los quieren".

"Estados Unidos no los va a mantener en Guantánamo por 50 años y pagar por ello", agregó.

Recordó también que el "califato" geográfico del EI había sido borrado del mapa, y llamó a los países que combatieron al grupo yihadista a hacer mayores esfuerzos para evitar que éste resurja.

"Será necesario que llegue el momento en que Rusia, Afganistán, Irán, Irak, Turquía también peleen", dijo. "¿Nosotros queremos permanecer allá otros 19 años? No lo creo, no".