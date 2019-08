Trump cancela cita con primera ministra de Dinamarca

El presidente de EEUU, Donald Trump, anuló una reunión con la primera ministra danesa prevista para dentro de dos semanas debido a su falta de interés en vender Groenlandia, un territorio con abundantes recursos naturales.

La visita a Dinamarca del Presidente estadounidense fue simplemente “anulada”, precisó un portavoz de la Casa Blanca tras la publicación de varios tuits de Trump.

Horas después de que Trump anunciara en la red social Twitter que cancelaba la visita oficial a Dinamarca, prevista para el 2 y el 3 de septiembre, aludiendo directamente la cuestión de Groenlandia, la primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, ofreció una respuesta pragmática y rehuyó la polémica.

“Por supuesto que me apena y me sorprende que el Presidente de EEUU haya cancelado su visita”, dijo en rueda de prensa Frederiksen, quien resaltó que es una decisión de Trump, a la vez que reiteró que la invitación se mantiene. La suspensión no cambia la relación con Washington, resaltó Frederiksen, quien recordó que EEUU es uno de los países con los que Dinamarca mantiene un vínculo “más estrecho” y es su “aliado más importante en política de seguridad”.

La Casa Real danesa se limitó a mostrar su “sorpresa” por la cancelación de la visita, un gesto que la mayoría de la clase política de este país nórdico ha interpretado de forma muy distinta, empezando por los predecesores en el cargo de Frederiksen.

Así, la también socialdemócrata Helle Thorning-Schmidt (2011-2015) habló de “broma” y de un acto “profundamente ofensivo”, mientras el liberal Anders Fogh Rasmussen (2001-2009) tildó la discusión de “inútil” y de “revés” para las relaciones diplomáticas.

El actual líder de la oposición y ex primer ministro Lars Løkke Rasmussen (2009-2011 y 2015-2019), consideró una “vergüenza” lo ocurrido y resaltó la necesidad de “reconstruir” las relaciones.