Francia rechaza aplazamiento del Brexit en las actuales circunstancias

PARÍS |

El ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Yves Le Drian, excluyó hoy cualquier nuevo aplazamiento del Brexit en las actuales circunstancias.

"¡En el actual estado de cosas es no!, dijo Le Drian en el programa político dominical "La gran cita" de Europe1/CNEWS/Les Echos. "No vamos cada tres meses a volver a empezar" a discutir un aplazamiento del Brexit, agregó.

"Ellos [los británicos] dicen que quieren proponer otras soluciones, acuerdos alternativos para asegurarse la salida (...) Pero como no los hemos visto, es 'no', no podemos volver a empezar cada tres meses. Que las autoridades británicas nos indiquen el camino", aseguró.

El parlamento británico adoptó esta semana una propuesta de ley que obliga al primer ministro Boris Johnson a aplazar tres meses la fecha prevista del Brexit (el 31 de octubre) en caso de que no encuentre un acuerdo con la Unión Europea antes del 19 de octubre.