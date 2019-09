Snowden puede buscar otro refugio pero está más seguro en Rusia, dice abogado

Rusia ahora es el lugar más seguro para el exanalista de la CIA Edward Snowden, refugiado en este país desde hace seis años, aunque tiene derecho a solicitar asilo en otros países, afirmó este domingo su abogado, Anatoli Kucherena.

Kucherena comentó así las declaraciones realizadas por Snowden a medios franceses y alemanes, en las que revelaba que le gustaría pedir refugio a esos países.

"No veo nada malo en que pida a otro país que le de un permiso de residencia o la ciudadanía. Eso no significa que no ame a nuestro país", dijo Kucherena, citado por la agencia Interfax.

A la vez, recordó que Snowden, buscado por la Justicia estadounidense, prioriza en primer lugar los asuntos relacionados con su seguridad.

"Y aquí, de todas maneras, está más seguro, pero es un hombre valiente, decidido y si se propone a recibir el permiso de residencia en algún otro país, ¿por qué motivo no puede hacerlo?", preguntó el letrado.

Sin embargo, "ningún otro país se ocupará de su seguridad" de la misma manera que lo hace Rusia, opinó.

"En Rusia Edward no tiene protección estatal, pero está protegido por nuestras leyes", afirmó y señaló que es "bien sabido" que Estados Unidos puede perseguir a las personas en territorios de terceros países para extraditarlo.

El exempleado de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), que reveló al mundo un programa de vigilancia masiva de EEUU, recibió asilo político en Rusia en 2013 y un año más tarde obtuvo un permiso de residencia temporal.

En sus contadas entrevistas, Snowden, de 36 años, ha asegurado que lleva una "vida normal" en Rusia, pese a su condición de prófugo de la Justicia de EEUU.

Esta semana, en una entrevista concedida con motivo de la próxima publicación de sus memorias, Snowden relató que hace dos años se casó en secreto con su novia en uno de los registros civiles de Moscú.

De acuerdo al periódico The Guardian, uno de los fugitivos más famosos del mundo se ha establecido en un apartamento de dos dormitorios en las afueras de Moscú y se gana la vida dando videoconferencias sobre la seguridad informática.

El permiso de residencia de Snowden en Rusia expira en 2020.