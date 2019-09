Suspenso precede a consultas del Rey para elecciones en España

Madrid

Los partidos políticos españoles velan armas este fin de semana a la espera de la ronda de consultas políticas que abrirá el Rey el lunes para intentar determinar si hay posibilidades de formar gobierno o se convocan nuevas elecciones.

Ayer, en un sábado marcado por la respuesta oficial a las graves inundaciones en toda la región del sureste español, que ha dado una tregua al debate político, el Partido Socialista (PSOE) y la formación izquierdista Unidas Podemos (UP) seguían sin mantener contactos para alcanzar un acuerdo de Gobierno.

El rey Felipe VI iniciará mañana dos días de consultas con los líderes de los partidos con representación en el Parlamento, aunque hasta el martes no verá a los principales dirigentes.

El objetivo de esas consultas es determinar si hay un candidato con posibilidades de ser investido presidente del Gobierno para el próximo día 23, cuando se cumple el plazo legal para convocar nuevas elecciones legislativas, que serían el 10 de noviembre.

El líder socialista y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, visitó ayer las zonas más afectadas por las inundaciones, igual que varios miembros del Ejecutivo, y no habló de política sino sobre las tareas de rescate y la ayuda a los damnificados.

El diputado Enrique Santiago, miembro del equipo negociador de UP, insistió en que “si ahora vamos a elecciones es porque ha querido el Partido Socialista” con su rechazo a un Gobierno de coalición.

Añadió que su formación no se resigna “a la norma no escrita que impide que Unidas Podemos entre en el Consejo de Ministros”.

En la última reunión entre ambos partidos, el pasado martes, los dos partidos de izquierda no lograron avances y siguen atascados en el obstáculo que ya bloqueó la investidura de Sánchez en julio: el PSOE no quiere un Gobierno de coalición, algo que es básico para UP.

En el partido liberal Ciudadanos, su “número dos”, José Manuel Villegas, volvió a responsabilizar ayer a Sánchez por no haber podido solucionar el “problema de bloqueo, de gobernabilidad” que sufre el país desde las elecciones del pasado 28 de abril.

EL PSOE SE AGRIETA

Sería la cuarta elección en 4 años

Si hay nuevas elecciones, serían las cuartas desde diciembre de 2015, en un sistema político como el español que, tras varias décadas dominado por el bipartidismo PSOE-Partido Popular, ha visto la emergencia de otras formaciones nacionales como Ciudadanos, Podemos o el ultraderechista Vox.

Mientras los partidos políticos aguardan al inicio de esa ronda de consultas con el Rey, en la principal formación de la oposición, el conservador Partido Popular (PP), están surgiendo algunas grietas que apuntan a la estrategia de su líder.