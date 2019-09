Gobierno de México denuncia anomalías en reconstrucción tras sismos de 2017

MÉXICO |

El Gobierno de México denunció hoy distintas anomalías de la Administración anterior en la reconstrucción de viviendas, escuelas, hospitales y recintos culturales tras los sismos que azotaron el centro y sur de México en septiembre de 2017.

El titular de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de México, Román Meyer Falcón, detalló en un reporte que hubo imprecisiones en los datos que reportó la Administración del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

En el reporte de afectaciones se registraron 186.526 viviendas, 19.598 escuelas, 297 centros de salud y hospitales y 2.340 edificios históricos con daños, todo esto en más de 700 municipios con declaratoria de desastre.

El funcionario explicó que, ante las imprecisiones, durante los primeros meses del cambio de Gobierno, que arrancó funciones en diciembre pasado, se llevó a cabo una encuesta a casi 3.000 familias afectadas en 114 municipios.

Tras el cambio de Gobierno se detectó que "el avance fue del 21 % en la viviendas reconstruidas en lugar del 29 % como lo señaló la Administración pasada", dijo Meyer Falcón en la conferencia de prensa diaria del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que en los estados de Guerrero y Morelos se encontró "un mayor número de viviendas reconstruidas", pero este avance se debió a que "la mayoría de las familias hicieron uso de sus propios recursos".

En esos mismos estados además de Chiapas "la mayoría de las familias recibieron incompletos sus apoyos" económicos y en la entidad se dieron casos en que 1 de cada 3 familias "jamás recibió los recursos para la reconstrucción".

"No había números certeros que nos permitieran conocer la magnitud del desastre", dijo Meyer Falcón y explicó que había reportes de escuelas con afectaciones y esto no era cierto u otras que sí estaban afectadas pero que no fueron censadas.

En conclusión, el funcionario dijo que cuando asumieron la responsabilidad "nos dijeron que debíamos dar la última vuelta (solo les tocaba el repaso final), sin embargo, cuando arrancamos nos dimos cuenta que apenas íbamos empezando".

En su turno, el comisionado Nacional para la Reconstrucción, David Cervantes, informó que para finales del 2019 habrá un avance del 41 % en la reconstrucción de las viviendas, sobre un estimado de 200.000 viviendas. Y avanzó que para finales de 2020 se concluirá el grueso de la reconstrucción. Mientras que en sitios como templos, monumentos históricos y grandes hospitales su reconstrucción se estima que terminará en 2021.

"No hay ninguna limitante presupuestal, todo lo que se requiera (se dará) y se va dar respuesta a la demanda, esto está incluido en nuestras prioridades de Gobierno y constantemente se están revisando", aseguró el presidente López Obrador.

El 19 de septiembre de 2017 un terremoto de magnitud 7,1 y con epicentro entre Puebla y Morelos (centro del país) dejó 369 muertos, 228 de ellos en Ciudad de México.

Días antes, el 7 de septiembre de 2017, un sismo de magnitud 8,2 con epicentro en el sureño estado de Chiapas había causado 98 víctimas mortales.

Además, ambos sismos dejaron miles de daños materiales en Ciudad de México y entidades como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla.